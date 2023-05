Fíni vyhrali nad Francúzskom 5:3, obhajcovia sa opäť trápili

A-skupina:



Fínsko - Francúzsko 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)



Góly: 5. Pesonen (Pokka, Lammikko), 24. Oksanen (Anttila, Friman), 32. Anttila (Matinpalo), 46. Hartikainen (Manninen, Rantanen), 59. Manninen (Rantanen, Määttä) - 2. Chakiachvili (T. Bozon, Texier), 29. Addamo (Gallet, Leclerc), 50. Bertrand (Chakiachvili, T. Bozon). Rozhodovali: Björk (Švéd.), Fernandez (USA) - Mackey (Kan.), Zunde (Lot.), vylúčení: 2:3 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 11.638 divákov.



Fínsko: Larmi - Ohtamaa, Lehtonen, Koivisto, Määttä, Pokka, Seppälä, Matinpalo, Friman - Rantanen, Manninen, Hartikainen - Kakko, Sallinen, Armia - Kapanen, Lammikko, Pesonen - Anttila, Björninen, Oksanen



Francúzsko: Junca - Llorca, Chakiachvili, Thiry, Gallet, Guebey, Boscq, Onno, Crinon - Texier, Boudon, T. Bozon - Rech, Addamo, Leclerc - Bertrand, Claireaux, Fabre - Valier, Ritz, K. Bozon

tabuľka A-skupiny:



1. USA 4 4 0 0 0 18:5 12



2. Dánsko 3 2 1 0 0 13:6 8



3. Švédsko 3 2 1 0 0 8:1 8



4. Fínsko 4 2 0 1 1 11:12 7



--------------------------------



5. Francúzsko 4 0 1 2 1 10:13 4



6. Maďarsko 3 0 1 0 2 5:12 2



7. Rakúsko 4 0 0 1 3 4:17 1



--------------------------------



8. Nemecko 3 0 0 0 3 5:8 0



Tampere 17. mája (TASR) - Hokejisti Fínska zvíťazili v stredu vo svojom štvrtom zápase A-skupiny domácich MS v Tampere nad Francúzskom 5:3. Vďaka triumfu sa posunuli na priebežné štvrté miesto tabuľky práve pred svojho súpera. Na konte majú sedem bodov, Francúzi o tri menej. Úradujúci majstri sveta svojím výkonom opäť nepresvedčili a outsider bol blízko k tomu, aby im zobral body.Fíni sa po voľnom dni stretnú v piatok o 15.20 SELČ s Maďarskom, Francúzov čaká v sobotu vo večernom termíne Švédsko.Francúzi vybehli na súpera a hala v Tampere utíchla už po 64 sekundách, keď si Larmi nedal pozor na nahodený puk od mantinelu z hokejky Chakiachviliho - 0:1. Aktivita hostí pokračovala a domáci brankár musel hasiť po šanciach Fabreho a Texieru. Fíni vyrovnali v 6. minúte vďaka dorážke Pesonena, ale tlak súpera neotupili a Larmiho už o minútu neskôr zachránila žŕdka. Úradujúci majstri sveta sa rovnako ako v predchádzajúcich zápasoch trápili a nepomohla im ani ich tradičná zbraň - presilovka, keď nevyužili dve za sebou. Po prestávke mali prevahu Fíni a do útoku zavelil ich kapitán Anttila. V 24. minúte sa po jeho prihrávke presadil z veľkého uhla Oksanen. Na gól síce odpovedal po peknej akcii Addamo, no v 32. minúte poslal "Suomi" opäť do vedenia ich líder. Anttila zaviezol puk do útočného pásma, kľučkou sa zbavil obrancu a spomedzi kruhov prestrelil Juncu. Francúzi hrýzli aj v treťom dejstve, no prišlo vylúčenie Leclerca a presilovku využil strelou bez prípravy Hartikainen. "Galský kohút" však držal hlavu vysoko. Vlastnú početnú výhodu nevyužil, no spolu s ňou zavrel Fínov na vyše dve minúty do ich pásma a z tlaku vyťažil Bertrand gól na 3:4. V 56. minúte mohol vyrovnať Claireaux, ale Larmi vytesnil puk ramenom. Francúzi si v závere zobrali oddychový čas, odvolali brankára, ale inkasovali do prázdnej bránky z hokejky Manninena.