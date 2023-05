Fínsko porazilo Dánsko 7:1 v A-skupine

A-skupina:



Fínsko - Dánsko 7:1 (3:0, 3:0, 1:1)



Góly: 3. Anttila (Matinpalo, Björninen), 4. Ohtamaa (Rantanen, Manninen), 19. Pokka (Seppälä, Kakko), 23. Björninen (Pesonen, Seppälä), 36. Lammikko (Seppälä), 39. Kapanen (Kakko, Suomela), 43. Matinpalo (Björninen, Oksanen) – 43. Ehlers (Krogsgaard, Gammelgaard). Rozhodovali: Holm (Švéd.), Sewell (V.Brit.) - Briganti (USA), Constantineau (Fr.), vylúčení: 3:4 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0, 11.491 divákov.



Fínsko: Larmi – Ohtamaa, Lehtonen, Koivisto, Määttä, Pokka, Seppälä, Matinpalo, Friman – Rantanen, Manninen, Hartikainen – Kapanen, Suomela, Kakko – Armia, Lammikko, Pesonen – Anttila, Björninen, Oksanen



Dánsko: Sörensen – Lassen, M. Lauridsen, Koch, Jensen Aabo, Gammelgaard, Krogsgaard, M. Jensen – N. Jensen, Russell, Ehlers – Bödker, Mölgaard, Storm – Asperud, Poulsen, Bau – Andersen, Olesen, Aagaard – Scheel

tabuľka A-skupiny:



1. USA 7 6 1 0 0 34:8 20*



2. Švédsko 7 5 1 1 0 26:7 18*



3. Fínsko 7 5 0 1 1 28:15 16*



4. Nemecko 7 4 0 0 3 27:16 12*



----------------------------------



5. Dánsko 7 2 1 0 4 19:26 8



6. Francúzsko 7 0 1 2 4 10:31 4



7. Rakúsko 7 0 1 1 5 11:27 3



----------------------------------



8. Maďarsko 7 0 1 1 5 12:37 3**





* -účasť vo štvrťfinále



** -zostup do A-skupiny I. divízie MS

Tampere 23. mája (TASR) - Fínski hokejisti deklasovali v záverečnom zápase A-skupiny MS Dánsko 7:1. Domáci v Tampere nedali súperovi šancu, už po 1. tretine viedli 3:0. V severskom súboji prestrieľali Dánov 47:14.Už pred stretnutím bolo isté, že Fíni obsadia v tabuľke tretie miesto a vo štvrťfinále ich čaká druhý tím "" Kanada. Dáni mali už pred zápasom istotu nepostupového piateho miesta v skupine.Hoci v stretnutí už o nič významné nešlo, domáci Fíni hrali naplno a so súperom nemali žiadne zľutovanie. Do zápasu vstúpili zostra a už v 4. minúte viedli 2:0. Potom hru rozkúskovali vylúčenia a tímy trochu vyšli z tempa. Domáci nevyužili tri presilovky za sebou, napriek tomu išli do prestávky za trojgólového náskoku, keď delovku Seppäläho tečoval pred bránkou Pokka. Dáni nedokázali zabrzdiť rozbehnutého favorita, ktorý si robil v útočnom pásme chvíľami, čo sa mu zachcelo. Lamikko skóroval dokonca vo vlastnom oslabení, poltucet zavŕšil na konci druhej tretiny Kapanen, ktorý blafákom "" Sörensena. Dáni dokázali v treťom dejstve už len skorigovať výsledok, čestný úspech zaznamenal Ehlers.