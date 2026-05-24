Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 24. máj 2026Meniny má Ela
< sekcia Šport

Fínsko porazilo Rakúsko 5:2, Suomi sú naďalej bez straty bodu

.
Fínsky hráč Anton Lundell (vľavo) bojuje o puk s Rakúšanom Dominicom Hacklom počas zápasu základnej A-skupiny Fínsko - Rakúsko na MS v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 24. mája 2026. Foto: TASR/AP

Favoritovi dlhšie trvalo, kým našiel recept na brankára Kickerta. Toho až 81 sekúnd pred prvou sirénou dokázal prekonať Granlund.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Zürich 24. mája (TASR) - Hokejisti Fínska sú na MS vo Švajčiarsku naďalej stopercentní. V nedeľnom súboji A-skupiny v Zürichu zdolali Rakúsko 5:2 a čaká ich rozhodujúci súboj o prvenstvo v tabuľke s domácimi. Rakúšania sú napriek prehre naďalej v hre o postup do štvrťfinále.

Fíni nastúpia proti Švajčiarsku v utorok o 20.20 h, Rakúšania uzavrú svoje účinkovanie v skupine v ten istý deň duelom proti USA o 16.20 h.

MS v hokeji - A-skupina (Zürich):

Fínsko - Rakúsko 5:2 (1:0, 3:0, 1:2)

Góly: 19. Granlund (Barkov, Heinola), 24. Mäenalanen (Merelä, Saarijärvi), 32. Puljujärvi (Lundell, Jokiharju), 33. Manninen (Räty, Puljujärvi), 48. Puistola (Hämeenaho, Saarijärvi) - 44. Nissner (Zwerger, Schneider), 59. Wallner (Scherzer, Kolarik). Rozhodcovia: Bloyer (USA), Schrader (Nem.) – Beresford (V.Brit.), Schlegel (Švajč.), vylúčení: 3:4 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0

Fínsko: Annunen – Heinola, Jokiharju, Lehtonen, Saarijärvi, Määttä, Matinpalo, Seppälä – Granlund, Barkov, Helenius – Puistola, Lundell, Hämeenaho – Manninen, Räty, Puljujärvi – Mäenalanen, Björninen, Merelä – Kuokkanen

Rakúsko: Kickert – Unterweger, Wolf, Biber, Nickl, Hackl, Maier, Stapelfeldt, Schnetzer – Zwerger, Nissner, Schneider – Harnisch, Rohrer, Thaler – Rebernig, Huber, Neubauer – Scherzer, Wallner, Kolarik


Favoritovi dlhšie trvalo, kým našiel recept na brankára Kickerta. Toho až 81 sekúnd pred prvou sirénou dokázal prekonať Granlund. V druhej tretine už bola prevaha severského tímu zreteľnejšia a našla aj svoje gólové vyjadrenie. Najskôr zvýšil na 2:0 z prvej Mäenalanen a potom sa v priebehu necelej minúty strelecky presadili Puljujärvi i Manninen. O víťazovi tak bolo prakticky rozhodnuté, Rakúšania v tretej časti aspoň skorigovali skóre po presných zásahoch Nissnera a Wallnera.

tabuľka A-skupiny:

1. Švajčiarsko 6 6 0 0 0 35:5 18*

2. Fínsko 6 6 0 0 0 29:7 18*

3. Rakúsko 6 3 0 0 3 16:25 9

4. Lotyšsko 6 3 0 0 3 16:16 9

-----------------------------------------

5. Nemecko 6 2 0 1 3 17:19 7

6. USA 5 1 1 0 3 14:17 5

7. Maďarsko 5 1 0 0 4 10:23 3

-----------------------------------------

8. Veľká Británia 6 0 0 0 6 4:29 0**



* - postup do štvrťfinále

** - zostup do A-skupiny I. divízie
.

Neprehliadnite

OTESTUJTE SA: Len skutoční filmoví fanúšikovia spoznajú tieto hlášky

ULICAMI BRATISLAVY: Vedia toho viac ako my? Turisti v Bratislave

A. Világi: Až prax ukáže, či nové pravidlá skultivujú NR SR

Najlepšia pizza na svete za 6 eur? Tá je jedine v Neapole