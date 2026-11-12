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Fínsko rozhodlo o sprísnení vízového režimu pre ruských športovcov
Fínske rozhodnutie nasledovalo po verdikte Športového arbitrážneho súdu (CAS), ktorý otvoril cestu k návratu ruských hokejových reprezentácií na majstrovstvá sveta v roku 2027.
Autor TASR
Helsinki 12. novembra (TASR) - Fínska vláda vo štvrtok oznámila sprísnenie vízových obmedzení pre ruských športovcov. Tí nebudú môcť vstúpiť do krajiny, pokiaľ bude pokračovať vojna na Ukrajine. Opatrenie sa bude vzťahovať aj na športovcov súťažiacich pod neutrálnou vlajkou a zasiahne napríklad do nadchádzajúcej sezóny Svetového pohára v lyžiarskych disciplínach.
Fínska vláda prijala uznesenie, ktorým sprísnila podmienky udeľovania víz ruským občanom na krátkodobý pracovný pobyt vrátane profesionálneho športu. Podľa nových pravidiel budú môcť ruskí občania vykonávať vo Fínsku prácu na základe schengenských víz iba v oblastiach nevyhnutných pre národné záujmy krajiny. Obmedzenia nadobudnú účinnosť 16. novembra.
„Pokiaľ bude pokračovať ruská útočná vojna, ruskí športovci nemajú vo Fínsku čo hľadať. Ich vstup do krajiny by predstavoval hrozbu pre medzinárodné vzťahy Fínska,“ uviedla vo vyhlásení ministerka zahraničných vecí Elina Valtonenová podľa AFP. Na tlačovej konferencii dodala, že cieľom opatrenia je zabrániť vstupu osôb, ktoré by Rusko mohlo využiť na šírenie posolstiev podporujúcich vojnu. Podľa fínskeho stanoviska využíva Moskva šport ako nástroj svojej propagandy.
Nové opatrenia sa dotknú aj nadchádzajúcich pretekov Svetového pohára v severskom lyžovaní. V stredisku Ruka sa od 27. do 29. novembra uskutoční úvodné podujatie sezóny SP v behu na lyžiach a zároveň preteky SP v skokoch na lyžiach a severskej kombinácii. Medzinárodná lyžiarska a snoubordová federácia (FIS) pritom v septembri umožnila Rusom a Bielorusom za stanovených podmienok účasť v individuálnych súťažiach pod neutrálnym štatútom. Víkendové slalomy SP v alpskom lyžovaní vo fínskom Levi, ktoré sú na programe 14. a 15. novembra, sa ešte uskutočnia pred nadobudnutím účinnosti nových obmedzení.
Rozhodnutie fínskej vlády môže ovplyvniť blížiacu sa krasokorčuliarsku Grand Prix aj marcové MS v krasokorčuľovaní, ktoré sa uskutočnia v Tampere. Medzinárodná korčuliarska únia (ISU) vo štvrtkovom stanovisku uviedla, že skúma dôsledky prijatých opatrení. „ISU je presvedčená, že športovci by nemali byť trestaní za činy svojich vlád vo svete, v ktorom, žiaľ, prebieha mnoho konfliktov,“ uviedla organizácia. Zároveň požiadala fínskych organizátorov o ďalšie vysvetlenie situácie.
Fínske rozhodnutie nasledovalo po verdikte Športového arbitrážneho súdu (CAS), ktorý otvoril cestu k návratu ruských hokejových reprezentácií na majstrovstvá sveta v roku 2027. Viaceré krajiny vrátane Fínska, Dánska, Nórska, Švédska a Česka už deklarovali, že proti Rusku na budúcoročnom svetovom šampionáte v Nemecku nenastúpia. Kanadský premiér Mark Carney zasa vyhlásil, že Rusku nebude umožnená účasť na nadchádzajúcich MS hokejistov do 20 rokov v kanadskej Alberte.
Fínska vláda prijala uznesenie, ktorým sprísnila podmienky udeľovania víz ruským občanom na krátkodobý pracovný pobyt vrátane profesionálneho športu. Podľa nových pravidiel budú môcť ruskí občania vykonávať vo Fínsku prácu na základe schengenských víz iba v oblastiach nevyhnutných pre národné záujmy krajiny. Obmedzenia nadobudnú účinnosť 16. novembra.
„Pokiaľ bude pokračovať ruská útočná vojna, ruskí športovci nemajú vo Fínsku čo hľadať. Ich vstup do krajiny by predstavoval hrozbu pre medzinárodné vzťahy Fínska,“ uviedla vo vyhlásení ministerka zahraničných vecí Elina Valtonenová podľa AFP. Na tlačovej konferencii dodala, že cieľom opatrenia je zabrániť vstupu osôb, ktoré by Rusko mohlo využiť na šírenie posolstiev podporujúcich vojnu. Podľa fínskeho stanoviska využíva Moskva šport ako nástroj svojej propagandy.
Nové opatrenia sa dotknú aj nadchádzajúcich pretekov Svetového pohára v severskom lyžovaní. V stredisku Ruka sa od 27. do 29. novembra uskutoční úvodné podujatie sezóny SP v behu na lyžiach a zároveň preteky SP v skokoch na lyžiach a severskej kombinácii. Medzinárodná lyžiarska a snoubordová federácia (FIS) pritom v septembri umožnila Rusom a Bielorusom za stanovených podmienok účasť v individuálnych súťažiach pod neutrálnym štatútom. Víkendové slalomy SP v alpskom lyžovaní vo fínskom Levi, ktoré sú na programe 14. a 15. novembra, sa ešte uskutočnia pred nadobudnutím účinnosti nových obmedzení.
Rozhodnutie fínskej vlády môže ovplyvniť blížiacu sa krasokorčuliarsku Grand Prix aj marcové MS v krasokorčuľovaní, ktoré sa uskutočnia v Tampere. Medzinárodná korčuliarska únia (ISU) vo štvrtkovom stanovisku uviedla, že skúma dôsledky prijatých opatrení. „ISU je presvedčená, že športovci by nemali byť trestaní za činy svojich vlád vo svete, v ktorom, žiaľ, prebieha mnoho konfliktov,“ uviedla organizácia. Zároveň požiadala fínskych organizátorov o ďalšie vysvetlenie situácie.
Fínske rozhodnutie nasledovalo po verdikte Športového arbitrážneho súdu (CAS), ktorý otvoril cestu k návratu ruských hokejových reprezentácií na majstrovstvá sveta v roku 2027. Viaceré krajiny vrátane Fínska, Dánska, Nórska, Švédska a Česka už deklarovali, že proti Rusku na budúcoročnom svetovom šampionáte v Nemecku nenastúpia. Kanadský premiér Mark Carney zasa vyhlásil, že Rusku nebude umožnená účasť na nadchádzajúcich MS hokejistov do 20 rokov v kanadskej Alberte.