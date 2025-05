Fínsko triumfovalo Francúzsko 4:3, Tolvanen režíroval obrat

A-skupina MS:



Fínsko - Francúzsko 4:3 po predĺžení (0:0, 1:1, 2:2 - 1:0)



Góly: 38. Teräväinen (Lehtonen, Saarijärvi), 59. Tolvanen (Lehtonen), 60. Tolvanen (Lehtonen, Teräväinen), 62. Pärssinen (Tolvanen, Lammikko) - 29. K. Bozon (Spinozzi, T. Bozon), 51. T. Bozon (Perret, Bellemare), 58. Perret (Bellemare) Rozhodcovia: Campbell (Kan.), Holm (Švéd.) – Ankerstjerne (Dán.), Schlegel (Švaj.), vylúčení: 3:2 na 2 min., presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 3832 divákov.



Finsko: Larmi – Saarijärvi, Lehtonen, Matinpalo, Leppänen, Seppälä, Salo, Rissanen, Sund – Teräväinen, Lammikko, E. Tolvanen – Merelä, Ruohomaa, Pesonen – Hämeenaho, Pärssinen, Puistola – Erholtz, Björninen, Oksanen



Francúzsko: A. Keller – Llorca, Gallet, Boscq, Crinon, Guebey, Spinozzi, Bourgeois, Coulaud – T. Bozon, Bellemare, Perret – Bertrand, Boudon, Rech – Treille, Ritz, K. Bozon – Colotti, Dair, Leclerc

Snímka zo zápasu Fínsko - Francúzsko. Foto: TASR/AP

tabuľka:



1. Kanada 2 2 0 0 0 11:1 6



2. Švédsko 2 2 0 0 0 9:2 6



3. Fínsko 2 1 1 0 0 6:4 5



4. Lotyšsko 2 1 0 0 1 5:8 3



-------------------------------



5. Slovensko 2 1 0 0 1 3:6 3



6. Francúzsko 2 0 0 1 1 4:8 1



7. Rakúsko 2 0 0 0 2 3:6 0



8. Slovinsko 2 0 0 0 2 1:7 0

Štokholm 11. mája (TASR) - Hokejisti Fínska uspeli aj vo svojom druhom zápase na majstrovstvách sveta vo Švédsku a Dánsku. V nedeľnom súboji v štokholmskej A-skupine zdolali Francúzsko 4:3 po predĺžení. Francúzi získali cenný bod s trpkou príchuťou, keďže jeden a pol minúty pred koncom tretej tretiny viedli o dva góly. Dvoma gólmi však vyrovnal Eeli Tolvanen a rovnaký hráč v predĺžení pripravil víťazný gól Juusovi Pärssinenovi.Fíni odohrajú v pondelok o 20.20 h severské derby proti domácim Švédom. Francúzsko sa po dni voľna v utorok stretne v rovnakom čase s Kanadou.Favorit stretnutia bol v úvodnej tretine výrazne aktívnejší. Dokumentovala to aj drvivá strelecká prevaha v pomere 19:1. Fíni boli najbližšie ku gólu v piatej minúte, ale zakončenie Pärssinena zastavila žrď a puk nedotlačili za Kellera ani dorážajúci hráči. Francúzi v prostrednej časti výrazne zlepšili svoj výkon a odmenou im bol gól. Outsidera duelu poslal do vedenia v 29. minúte Kevin Bozon, ktorý v presilovej hre potrestal štvorminútové vylúčenie Pärssinena. Po dvoch tretinách bol stav vyrovnaný,vyrovnali v 38. minúte zásluhou Terävainen. Francúzov na začiatku tretieho dejstva podržal Keller pri zakončení Saarijärviho. Dal tak šancu svojmu tímu uspieť a francúzsky výber sa druhýkrát radoval v 51. minúte, keď sa presadil aj druhý z bratskej dvojice Tim Bozon. Francúzi skórovali v 58. minúte do prázdnej bránky a zdalo sa, že získajú mimoriadne cenné tri body. Fíni však opäť odvolali brankára Larmiho a v powerplay dvakrát v priebehu 65 sekúnd skóroval Tolvanen. Rovnaký hráč bol hrdinom duelu, keď v druhej minúte predĺženia pripravil víťazný gól Pärssinenovi./vyslaní redaktori TASR Šimon Šuník a Michal Runák/