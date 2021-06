Fínsko v dohrávanom zápase na ME zdolalo Dánsko 1:0

B-skupina - 1. kolo:



Kodaň



Dánsko - Fínsko 0:1 (0:0)



Gól: 60. Pohjanpalo. Rozhodovali: Taylor — Beswick, Nunn (všetci Angl.), ŽK: Lod, Sprav (obaja Fínsko)



Dánsko: Schmeichel – Wass (76. Stryger Larsen), Kjaer (63. Vestergaard), Christensen, Maehle – Eriksen (43. M. Jensen), Höjbjerg, Delaney (76. Cornelius) – Poulsen, Wind (63. Skov Olsen), Braithwaite

Fínsko: Hradecký – Toivio, Arajuuri, O'Shaughnessy – Raitala (90. Väisänen), Lod, Sparv (77. Schüller), Kamara, Uronen – Pohjanpalo (84. Forss), Pukki (77. Kauko)



1. FÍNSKO 1 1 0 0 1:0 + 1 3

2. BELGICKO 0 0 0 0 0:0 + 0 0

3. RUSKO 0 0 0 0 0:0 + 0 0

4. DÁNSKO 1 0 0 1 0:1 - 1 0



Kodaň 12. júna (TASR) - Fínski futbalisti zvíťazili v sobotnom stretnutí B-skupiny majstrovstiev Európy na pôde Dánska 1:0. Jediný gól zápasu v Kodani strelil v 60. minúte Joel Pohjanpalo. Aktérov duelu v závere prvého polčasu vystrašil domáci hráč Christian Eriksen, ktorého po kolapse museli oživovať takmer pätnásť minút. Z nemocnice však prišli dobré správy a súboj sa po prerušení mohol dohrať.Fíni budú najbližšie hrať v stredu 16. júna od 15.00 SELČ v Petrohrade proti domácemu Rusku. Dáni odohrajú nasledujúci zápas vo štvrtok o 18.00 h opäť v Kodani proti Belgicku.Dáni mali lepší štart do zápasu, snažili sa o ofenzívu a postupne si vypracovali gólové príležitosti. V 7. minúte Wind zamestnal strelou z hranice šestnástky Hradeckého, ktorý si však poradil. Fínsky brankár efektne zasiahol aj v 15. minúte, keď hlavičkoval Höjbjerg. Fíni sa nedostali do ofenzívy, ich akcie sa často skončili už v zárodku a Dáni sa naďalej snažili diktovať hru. V závere prvého polčasu však duel dramaticky poznačil kolaps Eriksena, ktorého priamo na ihrisku oživovali približne pätnásť minút. Po tom, ako hráči dostali informáciu, že v nemocnici je v poriadku, oba tímy požiadali o večerné dohratie duelu. Európska futbalová únia (UEFA) im vyhovela a pokračovalo sa záverečnými štyrmi minútami prvého polčasu.Druhé dejstvo sa začalo už po päťminútovej prestávke, z pochopiteľných dôvodov sa však nehralo v takom vysokom tempe ako pred Eriksenovým kolapsom. Fíni si v 60. minúte vypracovali ojedinelú príležitosť a hneď z nej aj otvorili skóre. Po vytrvalom tlaku severského protivníka založili protiútok, na center z ľavej strany si naskočil Pohjanpalo a jeho hlavička prepadla dánskemu brankárovi Schmeichelovi popod telo. Favorizovaní Dáni sa snažili aspoň vyrovnať a v 73. minúte na to dostali obrovskú príležitosť. Arajuuri fauloval v šestnástke Poulsena, nariadenú jedenástku však nepremenil Höjbjerg, ktorý svoju strelu neumiestnil a ani ju nevyslal dostatočne razantne. Dánsko dominovalo, aspoň bod za remízu však zo svojej celozápasovej prevahy nevyťažilo.