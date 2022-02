Fínsko vylúčilo Rusko a Bielorusko z domácich majstrovstiev v hokeji

Helsinki 28. februára (TASR) - Fínsko neumožní štart Rusku a Bielorusku na tohtoročných majstrovstvách sveta v hokeji, ktoré sa uskutočnia od 13. do 29. mája v Helsinkách a Tampere. Zároveň požaduje vylúčenie oboch krajín zo všetkých medzinárodných hokejových akcií. V pondelok to na oficiálnej stránke tamojšej federácie uviedol jej predseda Harri Nummela.



Fíni sa rozhodli pre tvrdý krok v reakcii na inváziu Ruska na Ukrajinu, na ktorej sa podieľa aj Bielorusko. "Cez víkend sme aktívne rokovali a taktiež sme mali míting s prezidentom Medzinárodnej hokejovej federácie IIHF Lucom Tardiffom. Povedali sme, že Fínska hokejová asociácia požaduje, aby boli Rusko a Bielorusko úplne vylúčené z medzinárodných hokejových aktivít a že nehodláme hrať proti národným tímom tejto krajiny. Taktiež sme uviedli, že pre Rusko a Bielorusko nie je možné zúčastniť sa na májových MS v Tampere a Helsinkách," uviedol v stanovisku na oficiálnej stránke Nummela.



Fínsko v pondelok rokovalo aj s predstaviteľmi Švédska a Česka o vylúčení Ruska z turnajov Euro Hockey Tour.



Fínska asociácia tvrdo odsúdila kroky Ruska už v piatkovom stanovisku a klub Jokerit Helsinki v rovnaký deň oznámil, že nedohrá sezónu KHL. V pondelok by mali rokovať o vylúčení či inom potrestaní Ruska a Bieloruska aj zástupcovia IIHF.



Ruskí hokejisti mali byť súpermi Slovenska v helsinskej A-skupine tohtoročných MS, Bielorusi mali nastúpiť v béčku. Rusko by malo na prelome rokov hostiť juniorský šampionát v Novosibirsku a Omsku a na budúci rok sa má v Petrohrade konať elitný šampionát.