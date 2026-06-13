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Fínsko zdolalo Izrael 3:0 na 2. turnaji v Poprade
V nedeľňajšom zápase ich čakajú rovnako stopercentné Slovenky, ktoré zatiaľ nestratili ani set.
Autor TASR
Poprad 13. júna (TASR) - Volejbalistky Fínska zvíťazili na druhom turnaji Európskej ligy v Poprade nad Izraelčankami 3:0. Na konto si tak pripísali už tretie víťazstvo. V nedeľňajšom zápase ich čakajú rovnako stopercentné Slovenky, ktoré zatiaľ nestratili ani set.
Európska liga (Poprad):
Fínsko - Izrael 3:0 (14, 19, 17)
ďalší program 2. turnaja
nedeľa 14. júna
16.00 Slovensko - Fínsko
Európska liga (Poprad):
Fínsko - Izrael 3:0 (14, 19, 17)
ďalší program 2. turnaja
nedeľa 14. júna
16.00 Slovensko - Fínsko