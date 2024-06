Fínsky brankár Aittokallio predĺžil zmluvu s HK Nitra

Nitra 13. júna (TASR) - Fínsky hokejový brankár Sami Aittokallio sa dohodol s klubom HK Nitra na pokračovaní spolupráce pre nasledujúcu sezónu 2024/2025. Opäť v nej vytvorí brankársku dvojicu s Čechom Liborom Kašíkom, ktorému plynie kontrakt platný do konca sezóny 2024/2025. HK Nitra o tom informoval na oficiálnej stránke.



Aittokallio prišiel do Nitry v novembri 2023. V základnej časti nastúpil do 17 zápasov, v ktorých mal 90,9-percentnú úspešnosť zákrokov, priemer 2,62 inkasovaného gólu na zápas a raz vychytal čisté konto. V 14 dueloch vyraďovacej časti mal priemer 2,86 gólu na zápas a 91,7-percentnú úspešnosť zákrokov.