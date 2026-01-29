< sekcia Šport
Fínsky brankár Luukkonen bude týždeň pauzovať
Luukkonen sa zranil v prvej tretine stredajšieho duelu na ľade Toronta, ktorý Buffalo vyhralo 7:4.
Autor TASR
Buffalo 29. januára (TASR) - Fínsky hokejový brankár Ukko-Pekka Luukkonen utrpel zranenie v dolnej časti tela. Tímu NHL Buffalo Sabres bude týždeň chýbať a otáznik visí aj nad jeho štartom na olympijskom turnaji v Miláne.
Luukkonen sa zranil v prvej tretine stredajšieho duelu na ľade Toronta, ktorý Buffalo vyhralo 7:4. V tejto sezóne nastúpil za „šable" v 21 dueloch. Dosiahol priemer 2,73 inkasovaného gólu na zápas a mal 90,3-percentnú úspešnosť zákrokov. Informovala o tom oficiálna webová stránka profiligy.
