Fínsky Jokerit odohrá svoje domáce zápasy na klziskách súperov

Helsinki 24. februára (TASR) - Fínsky hokejový klub Jokerit Helsinki odohrá všetky svoje zápasy v play off 2020/2021 na klziskách súperov. Klub o tomto kroku rozhodol po konzultáciách s fínskou vládou a vedením Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL).



Pre pandémiu koronavírusu a obmedzenia pri prekračovaní hraníc konzultoval klub spolu s ligou tému usporiadania zápasov v play off. Vedenie Jokeritu chcelo minimalizovať problémy svojich súperov vo vyraďovačke spojené s pobytom vo Fínsku. Preto napokon rozhodlo, že bude hrať domáce zápasy play off v arénach svojich súperov.



"Play off je skúškou nielen pre samotných hráčov, ale aj pre logistiku klubov. Séria sa môže kedykoľvek vrátiť na súperov štadión na piaty, šiesty, alebo siedmy zápas a pri podmienkach a obmedzeniach, ktoré nám určuje pandémia, by sa práca v tomto smere stala dvojnásobne náročnou. Sme vďační Jokeritu za také ťažké rozhodnutie, ale sme si istí, že sa tím bude cítiť v Rusku ako doma a predvedie svoj najlepší hokej. Dúfame, že v budúcej sezóne bude môcť Jokerit hrať v preplnenej Hartwall Arene," uviedol pre oficiálny ligový web prezident súťaže Alexej Morozov.