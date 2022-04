Fínsky kouč Karhula predĺžil zmluvu s B. Bystricou o ďalšie dva roky

Na archívnej snímke z 19. marca 2022 vľavo hore tréner HC ‘05 Banská Bystrica Antti Karhula v 3. zápase kvalifikácie o postup do play off Tipos extraligy v hokeji HK Dukla Trenčín - HC '05 Banská Bystrica v Trenčíne. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Banská Bystrica 22. apríla (TASR) - Fín Antti Karhula zostáva na poste trénera hokejistov HC '05 Banská Bystrica. S vedením klubu v piatok predĺžil zmluvu o ďalšie dva roky až do konca sezóny 2023/2024.uviedol pre klubový web Karhula.Fínsky kormidelník prišiel k mužstvu v januári tohto roka. Jeho zverenci sa prebojovali do play off, vo štvrťfinále prehrali so Zvolenom 1:4 na zápasy. V Banskej Bystrici je spokojný a preto mal záujem zostať na svojej pozícii:V budúcej sezóne chce hernú úroveň tímu ešte pozdvihnúť, kostru tímu plánuje vystužiť vhodnými hráčmi.uviedol Fín.Štyridsaťšesťročný Karhula je bývalý útočník, od roku 2010 sa vydal na trénerskú dráhu. Odštartoval ju pôsobením pri doraste a následne juniorke fínskeho tímu KooKoo Kouvola. Od sezóny 2014/2015 pôsobil ako hlavný tréner tímu Hermes v tretej a následnej druhej najvyššej fínskej lige. V Hermese pod jeho vedením pôsobili aj Denis Godla (2015/16), Juraj Hollý či Ondrej Mikula (2016/17). Potom viedli jeho kroky do Maďarska, kde bol asistent a neskôr hlavný kouč tímu Fehérvár AV19, ktorý trénoval v EBEL, respektíve ICE Hockey League.