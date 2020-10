Fínsky hokejový majster sveta Pesonen ukončil kariéru

Helsinki 24. októbra (TASR) - Fínsky hokejový útočník Janne Pesonen ukončil vo veku 38 rokov aktívnu kariéru. Potvrdil to v rozhovore pre web kaleva.fi.



"Ešte na jar som mal jasnú predstavu pokračovať v kariére. Do konca leta som riadne trénoval, ale potom prišla neistota a kluby príliš nebrali nových hráčov. Uvedomil som si, že asi pre mňa neexistuje nová výzva," poznamenal Pesonen.



Pesonena draftoval v roku 2004 klub Anaheim Mighty Ducks z 269. miesta, no až do roku 2008 pôsobil v materskom klube Kärpät Oulu. V ročníku 2008/2009 absolvoval svoju jedinú zámorskú sezónu, v ktorej odohral 7 zápasov za Pittsburgh Penguins v NHL, väčšiu časť však strávil na farme v AHL. Počas kariéry si zahral aj v najvyšších súťažiach vo Švédsku i Švajčiarsku a v roku 2010 triumfoval s tímom Kazane v KHL. Vo Fínsku získal štyri ligové tituly, majstrom sa stal aj vo Švédsku.



Štartoval na piatich MS, v roku 2011 získal v Bratislave titul majstra sveta.