Fínsky útočník Laine bude spoluhráč Slafkovského v Montreale

Montreal 20. augusta (TASR) - Fínsky útočník Patrik Laine bude vo svojej kariére pokračovať v Montreale Canadiens. Kanadský klub zámorskej NHL ho získal z Columbusu spolu s výberom v druhom kole draftu 2026 výmenou za obrancu Jordana Harrisa. Laine bude v Montreale spoluhráč slovenského krídelníka Juraja Slafkovského.



Dvadsaťšesťročný Laine naposledy nastúpil za Columbus ešte 14. decembra minulého roka, keď ho z hry vyradila zlomenina kľúčnej kosti. V januári potom vstúpil do asistenčného programu NHL a hráčskej asociácie NHLPA na liečbu mentálneho zdravia či závislosti od návykových látok. Samotný Laine požiadal o výmenu do iného klubu a vedenie Blue Jackets mu vyhovelo. "Dal jednoznačne najavo, že chce nový začiatok niekde inde," povedal Don Waddell, generálny manažér Columbusu.



Laine sa stal v roku 2016 draftovou dvojkou. Vybral si ho Winnipeg, odtiaľ putoval po štyroch rokoch do Columbusu. V úvodných štyroch ročníkoch v NHL nastrieľal zakaždým minimálne 28 gólov a v sezóne 2017/2018 zažiaril 44 gólmi. V základnej časti nazbieral v 480 dueloch celkovo 388 bodov (204+184), v play off pridal 24 stretnutí a 16 bodov (8+8). V minulej sezóne odohral iba 18 zápasov s bilanciou 6+3. Ešte dve sezóny mu bude platiť štvorročný kontrakt v celkovej sume 34,8 milióna amerických dolárov, pripomenula oficiálna stránka profiligy.



Dvadsaťštyriročný Harris hral v drese Canadiens necelé tri sezóny, spolu má na konte 131 duelov a 32 bodov (8+24).