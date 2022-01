Fiorentina angažovala Brazílčana Cabrala,v útoku má nahradiť Vlahoviča

Florencia 29. januára (TASR) - Novou posilou talianskeho futbalového klubu AC Fiorentina sa stal Brazílčan Arthur Cabral, ktorý prichádza do tímu účastníka Serie A zo švajčiarskeho FC Bazilej. V útoku "fialiek" by mal nahradiť srbského kanoniera Dušana Vlahoviča, ktorý prestúpil do Juventusu Turín.



Cabral prichádza do Fiorentiny na trvalý prestup, ďalšie detaily zmluvy nie sú známe. Po Vlahovičovi zdedí dres s číslom deväť. Dvadsaťtriročný útočník prišiel do Bazileja v auguste 2019 z Palmeirasu, v 106 zápasoch nastrieľal 65 gólov a pridal 17 asistencií. V tejto sezóne mal fantastickú formu, za švajčiarsky klub strelil 27 gólov v 31 stretnutiach. Informovala o tom agentúra DPA.