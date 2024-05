Fiorentina má opäť na dosah finále, Olympiakos historický úspech

odvetné zápasy semifinále Európskej konferenčnej ligy 2023/2024



STREDA 8. mája /časy v SELČ/:



18.45 Club Bruggy - ACF Fiorentina /rozhodca: Halil Umut Meler (Tur.)/



/prvý zápas: 2:3/





ŠTVRTOK 9. mája



21.00 Olympiakos Pireus - Aston Villa /rozhodca: Felix Zwayer (Nem.)/



/prvý zápas: 4:2/

Bratislava 8. mája (TASR) - Futbalisti Fiorentiny sú pred odvetou semifinále Európskej konferenčnej ligy proti tímu Club Bruggy bližšie k postupu do druhého finále za sebou v tejto súťaži. Talianske mužstvo má pred stredajším stretnutím k dobru (18.45 h) jednogólový náskok, keď v prvom zápase vyhralo 3:2. Grécky Olympiakos Pireus má na dosah historicky prvé finále v pohárovej Európe, keď triumfoval na pôde Aston Villy 4:2. V štvrtkovom stretnutí s výkopom o 21.00 h chce uspieť a napodobniť Panathinaikos zo sezóny 1970/71.Klub z Florencie môže zopakovať úspech z minulého roka, keď nestačil v boji o titul v Prahe na West Ham 1:2. Hráči Vincenza Italiana prišli v prvom stretnutí dvakrát o vedenie, Bruggy vyrovnali na 2:2 po vylúčení Raphaela Onyediku. Domáci však využili početnú prevahu v nadstavení, keď skóroval M'Bala Nzola po troch minútach pobytu na ihrisku. "," skonštatoval kouč Fiorentiny podľa uefa.com.Belgické Bruggy napriek polhodinovému oslabeniu inkasovalo len raz a udržalo si šance na postup. Mužstvo Nickyho Hayena je však silnejšie na domácej pôde, prehralo len raz z 28 duelov a v uplynulých troch zápasoch neinkasovalo ani raz. "," povedal stredopoliar Hugo Vetlesen. Podľa kouča to je veľký duel pre celý tím: "." Bruggy sa dostali do semifinále v európskych pohároch po 32 rokoch.Olympiakos sa môže stať iba druhým gréckym tímom, ktorý sa dostane do finále hlavnej súťaže UEFA, prvým bol Panathinaikos v sezóne 1970/71. Na triumfe v prvom zápase mal výrazný podiel marocký útočník Ayoub El Kaabi, ktorý si pripísal čistý hetrik."," zdôraznil kormidelník Jose Luis Mendilibar, ktorý minulý rok doviedol Sevillu k triumfu v Európskej lige.Účastník Premier League mohol byť pred odvetou v lepšej pozícii, no penaltu Douglasa Luiza zneškodnil Konstantinos Tzolakis. "," skonštatoval Unai Emery, tréner Aston Villy. Tímu by mal pomôcť už aj argentínsky brankár Emiliano Martinez, ktorý pre zranenie chýbal v uplynulých dvoch stretnutiach. "," zdôraznil pravý obranca Matty Cash na adresu svojho spoluhráča Martineza.Finále EKL bude v stredu 29. mája na Štadióne Aja Sofia v Aténach. Titul v minulom ročníku získal West Ham United, ktorý v tejto sezóne účinkoval v EL a vypadol vo štvrťfinále.