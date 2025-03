Fiorentina môže opäť počítať s Keanom

Rím 3. marca (TASR) - Taliansky futbalista Moise Kean dostal povolenie na návrat do súťažného diania po kolapse v ligovom stretnutí s Hellasom Verona.



Dvadsaťpäťročného útočníka Fiorentiny najskôr ošetrovali po údere kolenom do tváre od Pawela Dawidowicza, na trávnik sa ešte vrátil, no po pár minútach spadol na zem. Z ihriska ho po kolapse odniesli do nemocnice na vyšetrenia. Vedenie účastníka Serie A informovalo, že po pozitívnych výsledkoch sa Kean môže vrátiť do plnohodnotnej aktivity. Pre Fiorentinu ide o pozitívnu správu, v doterajších 30 zápasových vystúpeniach zaznamenal reprezentant Talianska 19 presných zásahov. Informovala agentúra DPA.