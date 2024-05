Fiorentina remizovala v Brugách 1:1 a postúpila do finále

Bruggy 8. mája (TASR) - Futbalisti Fiorentiny postúpili do finále Európskej konferenčnej ligy (EKL). V stredajšej odvete semifinále remizovali na pôde Brúg 1:1, úvodný zápas vyhrali 3:2. Vo finále, kde sú druhý rok za sebou, sa stretnú s lepším z dvojice Aston Villa a Olympiakos Pireus.



Nádej na prvé európske finále po 46 rokoch mali domáci po góle Hansa Vanakena. Ten poslal v 20. minúte do bránky loptu z hranice šestnástky. Tlak Fiorentiny, ktorý bolo vidno v pomere striel (19:5), sa vyplatil v 85. minúte. Brandon Mechele fauloval vo svojom pokutovom území M'Balu Nzolu a následný pokutový kop premenil Lucas Beltran. V nadstavení mal znova veľkú šancu domáci Vanaken, elitný zákrok však vytiahol brankár Pietro Terracciano.



Fiorentina bola vlani v pražskom finále s West Hamom a prehrala 1:2. Tohtoročný boj o titul je na programe 29. mája v Aténach. Lepšiu východiskovú pozíciu na druhú miestenku do finále má Olympiakos, ktorý ide do štvrtkovej domácej odvety za stavu 4:2.



b>sumáre - odvetné zápasy semifinále EKL:



Club Bruggy - ACF Fiorentina 1:1 (1:0)

Góly: 20. Vanaken - 85. Beltran (z 11 m) ŽK: Ordonez, Thiago, Vetlesen, Odoi, Mechele - Milenkovič, Beltran, Dodo, Nzola. Rozhodovali: Meler - Eyisoy, Ersoy (všetci Tur.)



Bruggy: Mignolet – Odoi (86. Nusa), Mechele, Ordonez – Sabbe, Vetlesen (70. Zinckernagel), Vanaken, De Cuyper – Skóraš (86. Nielsen), Thiago, Jutgla

Fiorentina: Terracciano – Dos Santos, Milenkovič, Martinez, Biragh – Beltran (90. Ranieri), Melo (71. Duncan), Mandragora – Gonzalez, Belotti (70. Nzola), Kouame.

/prvý zápas: 2:3, Fiorentina postúpila/