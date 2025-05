Fiorentina si poistila služby brankára de Geu do roku 2028

Miláno 31. mája (TASR) - Španiel David de Gea zostáva súčasťou talianskeho futbalového klubu ACF Fiorentina. Tridsaťštyriročný brankár podpísal s účastníkom Serie A kontrakt do konca sezóny 2027/2028.



De Gea prišiel do mužstva z Florencie ako voľný hráč v auguste 2024, keď bol viac ako rok bez klubovej príslušnosti. Spolu so spoluhráčmi sa mu napokon podarilo vybojovať v lige konečné šieste miesto a druhú sezónu po sebe bude Fiorentina súčasťou Konferenčnej ligy. Pôvodný kontrakt skúseného brankára mal platnosť do tohto leta. Informovala oficiálna klubová webstránka.