Fiorentina vyradila Plzeň, Aston Villa postúpila cez Lille

odvety štvrťfinále EKL:



OSC Lille - Aston Villa 2:1 pp (2:1, 1:0) 3:4 v rozstrele z 11 m



Góly: 15 Yazici, 68. Andre - 87. Cash. Rozhodovali: KRUŽLIAK - HANCKO, POZOR (všetci SR).



/prvý zápas: 1:2, postúpila Aston Villa/







AC Fiorentina - Viktoria Plzeň 2:0 pp (0:0, 0:0)



Góly: 92. Gonzalez, 108. Biraghi, ČK: 66. Cadu (Plzeň). Rozhodoval: Manzano (Šp.)



/prvý zápas: 0:0, postúpila Fiorentina/



Bratislava 18. apríla (TASR) - Futbalisti AC Fiorentina postúpili do semifinále Európskej konferenčnej ligy 2023/24. Po úvodnej bezgólovej remíze v Plzni sa aj štvrtková odveta skončila v riadnom hracom čase 0:0 a vlaňajší finalista rozhodol o postupe až v predĺžení, v ktorom strelil dva góly. Medzi najlepšiu štvoricu sa dostala aj Aston Villa po výhre 4:3 v jedenástkovom rozstrele v Lille. V riadnom hracom čase zvíťazil domáci tím 2:1 a vyrovnal tak výsledok z prvého duelu v Anglicku.Prvý polčas vo Florencii bol jednoznačne v réžii domáceho celku, ktorý však nedokázal premeniť svoje šance. Vyznamenal sa brankár Plzne Jedlička, ktorý v 6. minúte chytil tutovku Ranieriho a pohotovo aj strelu Kouameho do protipohybu. V závere polčasu mu dvakrát pomohla bránková konštrukcia. Nádeje Plzne na postup klesli v 66. minúte, keď videl Cadu za šľapák červenú kartu. Domáci však nedokázali využiť ani polhodinovú presilovku. Podarilo sa im to až v druhej minúte predĺženia, keď sa po rohu dostal k odrazenej lopte Gonzalez - 1:0. Oslabená Plzeň už nedokázala reagovať, v 108. minúte dostala druhý gól od Biraghiho a rozlúčila sa so súťažou. Slovenský brankár hostí Marián Tvrdoň sedel na lavičke náhradníkov, Erik Jirka chýbal pre zranenie.Aston Villa prišla o náskok z prvého zápasu už po štvrťhodine, keď domácim vyšla pekná akcia, na ktorej konci skóroval Yazici. V ďalšom priebehu boli na lopte hostia, ale v prvom polčase ani raz nevystrelili. Slovenský rozhodca Kružliak si v jeho závere musel spraviť poriadok na ihrisku a žlté karty ukázal trom hráčom aj obom trénerom. V 68. minúte poslal Haraldsson center z rohu na hlavu kapitána Andreho a domáci viedli 2:0. Postupový gól z toho ale nebol, Aston Villa si v záverečných minútach prvýkrát vytvorila poriadny tlak a v 87. vyrovnal dvojzápas Cash. V predĺžení gól nepadol a o postupe anglického tímu rozhodli až penalty, ktoré Villa vyhrala 4:3.Prvé semifinálové zápasy sú na programe 2. mája, odvety o sedem dní neskôr. Fiorentina nastúpi proti víťazovi duelu medzi Bruggami a PAOK-om Solún, Aston Villa čakala na lepšieho zo zápasu medzi Olympiakosom Pireus a Fenerbahce Istanbul.