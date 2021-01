Fiorentina získala ruského útočníka Kokorina

Rím 27. januára (TASR) - Ruský futbalista Alexander Kokorin prestúpil zo Spartaka Moskva do talianskej Fiorentiny.



Kluby neinformovali o podmienkach transferu, no podľa talianskych médií podpísal dvadsaťdeväťročný útočník s Fiorentinou kontrakt do leta 2024.



Kokorin pôsobil v Spartaku od augusta a v desiatich dueloch zaznamenal dva góly a dve asistencie. V minulosti hral aj za Zenit Petrohrad, Soči či Dinamo Moskva. V národnom drese odohral 48 zápasov a dal dvanásť gólov. Informovala agentúra TASS.