Fiorentina získala Zaniola na hosťovanie z Galatasarayu

Florencia 3. februára (TASR) - Taliansky futbalový krídelník Nicolo Zaniolo dohrá prebiehajúcu sezónu v AFC Fiorentina. Piaty tím tabuľky Serie A ho získal na hosťovanie z Galatasarayu Istanbul s opciou na trvalý transfer. Taliansky klub zaplatil za hosťovanie 3,2 milióna eur.



Dvadsaťpäťročný taliansky reprezentant už v tomto ročníku pôsobil na hosťovaní v Atalante, minulú sezónu strávil v Aston Ville. Do Galatasarayu prišiel v roku 2023 z AS Rím. V minulosti si obliekal aj dres milánskeho Interu. Trvalý prestup do Fiorentiny by mal podľa dohody oboch klubov hodnotu 15,5 milióna eur plus dva milióny v bonusoch.