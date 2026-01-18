Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Fiorentina zvíťazila na pôde Bologne 2:1

Na snímke hráč Janova Mikael Ellertsoon (vpravo) a hráč Parmy Nahuel Estevez bojujú o loptu v zápase 21. kola talianskej Serie A Parma Calcio - FC Janov v Parme 18. januára 2026. Parma remizovala s Janovom 0:0 . Foto: TASR/AP

Rovnako je na tom so zápasom k dobru sedemnáste Lecce, ktoré sa už nachádza mimo zostupových priečok.

Autor TASR
Rím 18. januára (TASR) - Futbalisti Parmy a Janova si v stretnutí 21. kola talianskej Serie A podelili body po remíze 0:0. Janovu patrí v neúplnej tabuľke 16. miesto, Parma sa nachádza o tri priečky vyššie.

V zlepšených výkonoch naďalej pokračuje Fiorentina. Zverenci Paola Vanoliho zvíťazili na pôde Bologne 2:1 a z uplynulých šiestich duelov prehrali len jeden. V tabuľke sú aktuálne na 18. pozícii a na konte majú 17 bodov. Rovnako je na tom so zápasom k dobru sedemnáste Lecce, ktoré sa už nachádza mimo zostupových priečok.



Serie A - 21. kolo:

FC Bologna - ACF Fiorentina 1:2 (0:2)

Góly: 88. Fabbian - 19. Mandragora, 45. Piccoli



Parma Calcio - FC Janov 0:0

