Fiorentina zvíťazila nad Pisou 1:0

Na snímke hráč Pisy Felipe Loyola a hráč Fiorentiny Moise Kean (v popredí) bojujú o loptu v zápase 26. kola talianskej Serie A ACF Fiorentina - Pisa SC vo Florencii 23. februára 2026. Foto: TASR/AP

Pisa je na predposlednom devätnástom mieste, deväť bodov od pásma záchrany.

Autor TASR
Rím 23. februára (TASR) - Futbalisti Fiorentiny vyhrali v pondelkovom zápase 26. kola Serie A nad Pisou najtesnejším rozdielom 1:0. Fiorentina tak poskočila zo zóny zostupu na šestnáste miesto, kde je vďaka lepším vzájomným duelom s Cremonese a Lecce. Pisa je na predposlednom devätnástom mieste, deväť bodov od pásma záchrany.



sumár - 26. kolo Serie A:

ACF Fiorentina - Pisa SC 1:0 (1:0)

Gól: 13. Kean
