Fiorentina zvíťazila nad Pisou 1:0
Autor TASR
Rím 23. februára (TASR) - Futbalisti Fiorentiny vyhrali v pondelkovom zápase 26. kola Serie A nad Pisou najtesnejším rozdielom 1:0. Fiorentina tak poskočila zo zóny zostupu na šestnáste miesto, kde je vďaka lepším vzájomným duelom s Cremonese a Lecce. Pisa je na predposlednom devätnástom mieste, deväť bodov od pásma záchrany.
sumár - 26. kolo Serie A:
ACF Fiorentina - Pisa SC 1:0 (1:0)
Gól: 13. Kean
