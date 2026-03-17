Fiorentina zvíťazila v 29. kole Serie A na pôde Cremonese 4:1

Nováčik z Cremony figuruje na zostupovej 18. priečke.

Rím 16. marca (TASR) - Futbalisti Fiorentiny zvíťazili v 29. kole talianskej Serie A na pôde Cremonese 4:1. V tabuľke sa s 28 bodmi posunuli na 16. miesto. Nováčik z Cremony figuruje na zostupovej 18. priečke.



Serie A - 29. kolo:

US Cremonese - AC Fiorentina 1:4 (0:2)

Góly: 57. Okereke - 25. Parisi, 32. Piccoli, 49. Dodo, 70. Gudmundsson
Neprehliadnite

OBRAZOM: Zlaté sošky poznajú majiteľov. Aké bolo odovzdávanie Oscarov?

OSCARY SÚ ROZDANÉ: Kto si odniesol tieto významné sošky?

OTESTUJTE SA: Precestujte svet v novom geografickom kvíze

TÝŽDENNÍK: Všetko niekedy nestačí