Fiorentina zvíťazila v 29. kole Serie A na pôde Cremonese 4:1
Nováčik z Cremony figuruje na zostupovej 18. priečke.
Autor TASR
Rím 16. marca (TASR) - Futbalisti Fiorentiny zvíťazili v 29. kole talianskej Serie A na pôde Cremonese 4:1. V tabuľke sa s 28 bodmi posunuli na 16. miesto. Nováčik z Cremony figuruje na zostupovej 18. priečke.
Serie A - 29. kolo:
US Cremonese - AC Fiorentina 1:4 (0:2)
Góly: 57. Okereke - 25. Parisi, 32. Piccoli, 49. Dodo, 70. Gudmundsson
