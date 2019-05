Firmino je pripravený, Kaneov štart je stále otázny

Štart hviezdneho útočníka Tottenhamu Kanea, ktorý si v úvodnom štvrťfinále LM proti Manchestru City vážne poškodil väzy v ľavom členku, je naopak stále neistý.

Madrid 31. mája (TASR) - Tréner futbalistov FC Liverpool Jürgen Klopp bude mať v sobotňajšom finále Ligy majstrov proti Tottenhamu Hotspur k dispozícii uzdraveného útočníka Roberta Firmina. Štart kanoniera "kohútov" Harryho Kanea je stále otázny.



Brazílsky útočník prišiel pre problémy so slabinami o záver sezóny, no podľa Kloppa bude na finále pripravený. "Roberto už trénuje. Priletel s nami do Madridu a pokiaľ sa mu niečo nestalo cestou z lietadla, mal by byť v poriadku," žartoval 51-ročný Nemec. To, či Firmino dostane šancu od úvodu stretnutia, však neprezradil: "Chcem si nechať nejaké tromfy v rukáve."



Štart hviezdneho útočníka Tottenhamu Kanea, ktorý si v úvodnom štvrťfinále LM proti Manchestru City vážne poškodil väzy v ľavom členku, je naopak stále neistý. "Čaká nás ešte jeden tréning, ktorý nám povie viac. Určite to nebude jednoduché rozhodnutie, no bez ohľadu naň sa pokúsime zajtra zvíťaziť," povedal tréner Mauricio Pochettino.



Úvodný výkop finálového zápasu, ktorý sa uskutoční na madridskom štadióne Wanda Metropolitano, je na programe v sobotu 1. júna o 21.00 SELČ.