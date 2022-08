Firmino zaznamenal dva góly a tri asistencie pri výhre Liverpoolu

Londýn 28. augusta (TASR) - Futbalisti FC Liverpool čakali na triumf v novej sezóne Premier League štyri kolá, ale takmer ním vytvorili nový rekord súťaže. V sobotu deklasovali Bournemouth 9:0, čím najvyššie víťazstvo v histórii ligy zopakovali. Najväčšiu zásluhu na gólostroji mal útočník Roberto Firmino.



Brazílčan zaznamenal v zápase 2 góly a 3 asistencie. V hodnotení etablovaného portálu SofaScore dostal 9,7, čo predstavuje excelentnú známku, keďže celý tím mal len 7,49. Brazílčan predviedol famózny výkon už v prvom polčase, keď bol pri štyroch góloch Liverpoolu.



Firmino zároveň dosiahol míľnik 100 gólov vo všetkých súťažiach v drese FCL. Brazílčan sa stal 19. hráčom, ktorý strelil taký počet zásahov v histórii Liverpoolu, pričom sa mu to podarilo pri jeho 331. vystúpení. "Predviedol skvelý výkon. V mužstve vynikajúcich futbalistov, ktorí ukázali špičkové výkony sa mi páčil Robertov vplyv. Je pre nás rozdielový hráč," povedal pre oficiálnu stránku Liverpoolu tréner Jürgen Klopp. Naopak, jeho spoluhráč Mohamed Salah mal bilanciu 0+0.



Po nevydarenom vstupe do sezóny sa začína dariť aj Manchestru United. Po domácom víťazstve 2:1 práve s "The Reds", získal tri body aj na trávniku Southamptonu. Rozhodujúci zásah strelil Bruno Fernandes v 55. minúte stretnutia. United dostali napriek výhre v hodnotení portálu SofaScore horšiu známku za tímový výkon (6,98) oproti domácemu súperovi, ktorý mal 7,01. Domáci mohli aj vyrovnať po hlavičke Joea Ariba, brankár David de Gea však zachránil hostí vynikajúcim zákrokom.



Tréner Manchestru Erik ten Hag poslal až v druhom polčase do hry Cristiana Ronalda, ktorý odohral 22 minút. Debut má za sebou nová posila "červených diablov" Casemiro. Toho poslal ten Hag do hry v 80. minúte. "Myslím si, že sa nám darilo oveľa lepšie ako proti Brentfordu. Videl som na ihrisku tím, dobrú organizáciu, bojovali jeden za druhého, dodržiavali taktiku a myslím si, že tam boli aj naozaj dobré momenty v hre. Po polčase sme skórovali vo fáze, kedy sme v zápase hrali najlepšie. Myslím, že 10 až 15 minút bolo naozaj dobrých a dali sme nádherný gól," uviedol tréner Manchestru.



Obhajca titulu Manchester City neprehral ani vo štvrtom zápase ligy. Napriek tomu, že Crystal Palace viedol po 21. minútach 2:0, Citizens to nezlomilo a v druhom polčase tím Pepa Guardiolu zaznamenal štyri góly. Najväčšiu zásluhu na tom má nórsky reprezentant Erling Haaland, ktorý strelil čistý hetrik a po nekompletných štyroch kolách vedie tabuľku strelcov so 6 gólmi. Vyrovnal klubový rekord Sergia Agüera v počte presných zásahov v prvých štyroch zápasoch PL. Od portálu SofaScore dostal známku 9,3, napriek tomu, že priemer City bol len 7,16. "Haaland sa narodil preto, aby strieľal góly. Proti týmto typom tímov bojujeme, pretože bránia veľmi hlboko, ale on má neuveriteľný čuch na góly. Je to neskutočne skromný chlapec. Videl som reč jeho tela, za stavu 0:2 skvele povzbudzoval svojich spoluhráčov," povedal pre oficiálnu stránku klubu tréner Pep Guardiola.



Londýnska Chelsea po dvoch zápasoch bez víťazstva opäť naplno zabrala. Na domácom ihrisku zdolala Leicester 2:1 napriek tomu, že hrala od 28. minúty bez vylúčeného Conora Gallaghera. Hviezdou sobotného zápasu bol anglický reprezentant Raheem Sterling, ktorý strelil oba góly do siete Dannyho Warda. Pre "líšky" to bola tretia prehra po sebe a stále čakajú na prvé víťazstvo. Zatiaľ im patrí predposledné 19. miesto s jedným bodom, Chelsea je šiesta so siedmimi bodmi. Lídrom tabuľky je Arsenal, ktorý ako jediný bodoval naplno vo všetkých štyroch dueloch. V sobotu zariadil triumf "kanonierov" v 85. minúte obranca Gabriel, týmto gólom zdolali Fulham 2:1.