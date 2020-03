FIS odložila rozhodnutie o finále v Cortine na sobotu

Cortina d'Ampezzo 6. marca (TASR) - Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS) zatiaľ nerozhodla, či sa uskutoční finále alpského Svetového pohára. Podujatie v talianskej Cortine d'Ampezzo je naplánované od 16. do 22. marca, no ohrozuje ho koronavírus. Rada FIS mala oznámiť svoj verdikt v piatok o 17.00 h, no rozhodnutie napokon preložila na sobotu na 9.00. Informovala o tom agentúra APA.



Rada FIS konzultuje situáciu s Talianskou lyžiarskou federáciou (FISI) a s úradmi v regióne Benátsko, kde leží Cortina. Práve Benátsko je región v Taliansku, ktorý patrí medzi najviac postihnuté nákazou nového koronavírusu.



Na stanovisko čaká aj slovenská reprezentantka Petra Vlhová, ktorá je v hre o glóbusy za celkové poradie, hodnotenie slalomu, obrovského slalomu aj paralelných súťaží. Najbližšie podujatie žien je na programe od 12. do 14. marca vo švédskom Are, kde sa pôjdu záverečný paralelný slalom ročníka i obe technické disciplíny.



Na čele celkového poradia SP figuruje Talianka Federica Brignoneová s náskokom 153 bodov pred obhajkyňou veľkého glóbusu Mikaelou Shiffrinovou z USA, ktorá prerušila sezónu po úmrtí otca. Vlhová na tretej priečke zaostáva za líderkou o 189 bodov, je však na čele hodnotenia slalomu aj paralelných súťaží. V klasifikácii obrovského slalomu jej patrí druhá pozícia s odstupom 74 bodov na Brignoneovú.