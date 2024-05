FIS zrušila lyžiarom zdvojené zjazdy, v kalendári aj La Thuile

Portorož 9. mája (TASR) - V nasledujúcej sezóne Svetového pohára alpských lyžiarov sa nebudú konať zdvojené zjazdy. Medzinárodná lyžiarska a snoubordová federácia (FIS) chce ich zrušením zamedziť početným zraneniam, ktoré sa vyskytli v minulej zime aj v dôsledku nahusteného programu. Vo Val Gardene, Wengene či Kitzbüheli tak na rozdiel od uplynulej sezóny pôjdu muži iba jeden zjazd. Vyplýva to z kalendára, ktorý schválila subkomisia pre alpský Svetový pohár počas mítingu FIS v Portoroži.



Sezónu tradične otvoria na konci októbra preteky v obrovskom slalome mužov a žien v rakúskom Söldene (26.-27. októbra). Nič na tom nezmenila ani diskusia ohľadom klimatickej zmeny a s tým súvisiace snahy o ochranu ľadovca Rettenbach. Na začiatok sezóny chce byť pripravená aj slovenská reprezentantka Petra Vlhová, ktorá sa zotavuje po operácii kolena po páde v domácich pretekoch v Jasnej. Muži i ženy budú pretekať v rovnakom dejisku aj v nasledujúcich týždňoch. Platí to aj o slalome v Levi, kam sa vracia mužská verzia pod názvom "Black-Levi" (17. novembra), uskutoční sa deň po slalome žien. O týždeň neskôr je na programe slalom v Gurgli, potom sa kalendár rozdelí - mužov budú čakať rýchlostné disciplíny v americkom Beaver Creeku, ženy sa na prelome novembra a decembra predstavia v Killingtone, kde ich čaká "obrák" a slalom. Zjazdárky si po novom vyskúšajú zjazdovku Birds of Prey v Beaver Creeku 14.-15. decembra, týždeň po mužoch. Potom sa zjazdársky kolotoč vráti do Európy.



Do programu najprestížnejšieho podujatia v rakúskom Kitzbüheli sa vráti super-G, ktorý muži absolvujú 24. januára, teda deň pred slávnym zjazdom na Streife. Mužský slalom v talianskom stredisku Madonna di Campiglio presunuli z predvianočného obdobia do nového kalendárneho roka (8. januára), to isté platí aj o nočnom slalome žien vo francúzskom Courcheveli, ktorý sa bude konať po novom 30. januára. Po ňom čaká pretekárov vrchol sezóny - majstrovstvá sveta v rakúskom Saalbachu-Hinterglemme (4.-16. februára). Rezort bol už dejiskom marcového finále SP 2023/2024 a podľa FIS organizátori ukázali, že sú pripravení zorganizovať dvojtýždňové podujatie na najvyššej úrovni. Po MS muži zamieria do Crans-Montany, kde otestujú tamojšiu zjazdovku pred ďalším svetovým šampionátom, ktorý bude švajčiarske stredisko hostiť v roku 2027.



V ženskom kalendári tentoraz chýba podujatie v Jasnej, vracajú sa doň preteky v talianskych strediskách Sestriere (obr. slalom a slalom, 22.-23. februára) a La Thuile (zjazd a super-G). Mužov čaká novinka týždeň pred finále SP, keď namiesto jedného víkendu strávia v Nórsku až dva. Okrem zjazdu a super-G v Kvitfjelli sa predstavia v obrovskom slalome a slalome v Hafjelli, teda v druhom alpskom dejisku ZOH 1994. SP vyvrcholí finálovými pretekmi v Sun Valley v USA (22.-27. marca).



Kalendár SP už nepočíta so zjazdom pod Matterhornom v dejiskách Cervinia - Zermatt, ktorý v uplynulých rokoch museli zrušiť pre nepriaznivé podmienky. Komisia takisto rozhodla aj o povinnom používaní airbagov vo všetkých rýchlostných disciplínach, informovala agentúra APA.