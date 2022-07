Fissette ukončil spoluprácu s Osakovou

Paríž 21. júla (TASR) - Belgický tenisový tréner Wim Fissette ukončil spoluprácu s Naomi Osakovou. Pod jeho vedením získala Japonka dva grandslamové tituly. V roku 2020 triumfovala na US Open a vo februári 2021 nenašla premožiteľku na Australian Open.



"Bolo pre mňa privilégium od roku 2019 trénovať Naomi a sledovať, ako z nej vyrástla šampiónka. Je veľkou inšpiráciou pre celú generáciu, ktorá vďaka nej zahorela láskou k tenisu. Som vďačný, že som mohol byť pri Naominej výnimočnej ceste. Do ďalšej kariéry jej želám iba to najlepšie," citovala agentúra AFP slová Fissetta, ktoré úspešný kouč zverejnil na svojom instagrame.