FISU: Tenistka Mériová je vo finále, Slováci majú istú druhú medailu

Essen 25. júla (TASR) - Slovenský univerzitný tím má istú druhú medailu na 32. Svetových univerzitných hrách FISU v nemeckom regióne Porýnie-Porúrie. Získa ju tenistka Eszter Mériová, ktorá postúpila do finále dvojhry žien.



V dramatickom semifinále otočila nepriaznivý vývoj zápasu proti Indke Vaišnavi Adkarovej a zdolala ju 2:6, 6:4, 6:4. Slovensko má vôbec prvýkrát zastúpenie vo finále univerzitnej tenisovej dvojhry. „Bol to tesný boj. Včera som pre chorobu ani nemohla trénovať a prvý set som sa trápila, ale cítila som, že mám na to, aby som otočila priebeh a aj sa mi to podarilo. Súperka znervóznela v druhom sete a v treťom to bol čistý masaker. Ťahali sme sa až dokonca a keď mám byť úprimná, ani neviem ako som to dala,“ zhodnotila po zápase Mériová podľa Slovenskej asociácie univerzitných športov.



Džudistka Lenka Tománková obsadila 9. miesto v kategórii do 63 kg, Denis Škultéty vo váhe do 81 kg vypadol v 1. kole. Gymnastka Sára Surmanová si vo viacboji zapísala výkon 48,450 b a obsadila 30. miesto spomedzi 66 gymnastiek. Slovenský ženský tím v lukostreľbe v zložení Denisa Baránková, Elena Bendíková a Kristína Drusková podľahol v osemfinále tímovej súťaže disciplíny olympijský luk favorizovanému malajzijskému družstvu v pomere 1:5 na setové body. Dvojica Denisa Baránková a Daniel Medveczký podala v osemfinále súťaže miešaných tímov v olympijskom luku kvalitný výkon, no napokon tesne podľahla čínskemu tímu v dramatickom rozstrele pomerom 4:5 na setové body. Bedmintonistka Olívia Kadlecová ukončila svoje univerziádne vystúpenie v dvojhre v 2. kole po prehre s Indkou Devikou Sihagovou v dvoch setoch (8:15, 10:15). Sebastián Kadlec podľahol v 2. kole dvojhry domácemu hráčovi Matthiasovi Kicklitzovi z Nemecka v dvoch setoch 8:15 a 9:15.



Šprintérka Tereza Čorejová postúpila z rozbehov na 100 metrov prekážok výkonom 13,21 sekundy do semifinále, keď obsadila 3. miesto v rozbehu a celkovo 12. miesto spomedzi všetkých štartujúcich. Viktória Strýčková a Lenka Kováčovičová sa predstavili v semifinálových behoch na 200 metrov. Strýčková predviedla v semifinále behu na 200 metrov výkon na úrovni 23,93 s, čo bol 9. najlepší výsledok spomedzi všetkých semifinalistiek. Od postupu medzi elitnú osmičku ju delilo len osem stotín sekundy. Kováčovičová nastúpila v prvom semifinále a finišovala na 8. mieste s časom 24,37 sekundy. Celkovo skončila na 19. mieste. Filip Federič obsadil vo svojom semifinálovom behu na 200 metrov 8. miesto časom 21,74 s a patrí mu celkové 22. miesto.



Slovenská dvojica Dominik Jančok a Adrian Petruf odohrala dramatický osemfinálový zápas plážového volejbalu proti austrálskemu páru Jed Walker a Oliver Merritt. Slovenskí reprezentanti síce vyhrali prvý set po napínavom závere 23:21, no v ďalších dvoch setoch dominovali Austrálčania – druhý vyhrali 21:17 a rozhodujúci tretí 15:11. Slovenský tím sa tak s turnajom lúči v osemfinále.