Fitzgerald skončil v pozícii generálneho manažéra New Jersey Devils
Fitzgerald pôsobil ako generálny manažér od januára 2020.
Autor TASR
Newark 7. apríla (TASR) - Tom Fitzgerald skončil vo funkcii generálneho manažéra amerického hokejového klubu New Jersey Devils. V pondelok to oznámil David Blitzer, spolumajiteľ klubu NHL, v ktorom pôsobí aj slovenský obranca Šimon Nemec.
Fitzgerald pôsobil ako generálny manažér od januára 2020. Začiatkom roka 2024 ho klub povýšil do funkcie prezidenta pre hokejové operácie. „Tom a ja sme mali dôkladný rozhovor a zhodli sme sa, že je čas vydať sa novým smerom. Tom nasmeroval náš tím, prispel k vytvoreniu klubového rekordu v počte bodov za sezónu a pomohol urobiť z New Jersey hokejovú destináciu. Je rešpektovaným lídrom v organizácii Devils aj v NHL,“ uviedol Blitzer.
Fitzgerald bol pri budovaní súčasného tímu okolo Nica Hischiera a Jacka Hughesa ako asistent Raya Shera. V uplynulých mesiacoch však čelil kritike za podpisovanie zmlúv s hráčmi s obmedzujúcimi klauzulami o zákaze výmeny a za predčasné predĺženie kontraktu so švédskym brankárom Jacobom Markströmom. „Po rozhovore s Davidom Blitzerom bolo jasné, že najlepšie riešenie pre všetky strany je ísť ďalej v prospech tímu. Vždy som hovoril, že New Jersey je skrytý klenot a som hrdý na úsilie, ktoré sme vynaložili na zvýšenie štandardu. Premenili sme New Jersey na hokejovú destináciu,“ vyjadril Fitzgerald podľa agentúry AP.
Fitzgerald pôsobil ako generálny manažér od januára 2020. Začiatkom roka 2024 ho klub povýšil do funkcie prezidenta pre hokejové operácie. „Tom a ja sme mali dôkladný rozhovor a zhodli sme sa, že je čas vydať sa novým smerom. Tom nasmeroval náš tím, prispel k vytvoreniu klubového rekordu v počte bodov za sezónu a pomohol urobiť z New Jersey hokejovú destináciu. Je rešpektovaným lídrom v organizácii Devils aj v NHL,“ uviedol Blitzer.
Fitzgerald bol pri budovaní súčasného tímu okolo Nica Hischiera a Jacka Hughesa ako asistent Raya Shera. V uplynulých mesiacoch však čelil kritike za podpisovanie zmlúv s hráčmi s obmedzujúcimi klauzulami o zákaze výmeny a za predčasné predĺženie kontraktu so švédskym brankárom Jacobom Markströmom. „Po rozhovore s Davidom Blitzerom bolo jasné, že najlepšie riešenie pre všetky strany je ísť ďalej v prospech tímu. Vždy som hovoril, že New Jersey je skrytý klenot a som hrdý na úsilie, ktoré sme vynaložili na zvýšenie štandardu. Premenili sme New Jersey na hokejovú destináciu,“ vyjadril Fitzgerald podľa agentúry AP.