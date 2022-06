Fitzpatrick je nečakaným víťazom US Open, má prvý titul na PGA Tour

US Open (Brookline/Massachusetts, par 70, 17,5 mil. dolárov) - konečné poradie po 4 kolách:



1. Matthew Fitzpatrick (Angl.) 274/-6

2. Will Zalatoris a Scottie Scheffler (obaja USA) 275/-5

4. Hideki Macujama (Jap.) 277/-3

5. Collin Morikawa (USA) a Rory McIlroy (S.Ír.) obaja 278/-2



Brookline 20. júna (TASR) - Anglický golfista Matt Fitzpatrick sa stal prekvapujúcim víťazom 122. ročníka US Open. Dvadsaťsedemročný hráč získal svoj prvý titul na turnajoch kategórie major i premiérový triumf na PGA Tour.Fitzpatrick zvíťazil na ihrisku The Country Clubu v Brookline v štáte Massachusetts, kde ešte v roku 2013 oslavoval výhru na amatérskom US Open. Teraz dokonale zaskočil najväčších favoritov a triumfoval o jeden úder pred svetovou jednotkou Scottiem Schefflerom a ďalším Američanom Willom Zalatorisom. Celkovo dosiahol skóre šesť úderov pod par a získal odmenu 3,15 milióna amerických dolárov.," radoval sa Fitzpatrick. "," citovala agentúra DPA 15. hráča svetového rebríčka, ktorého doterajším najlepším umiestením na major turnaji bola piata priečka na májovom PGA Championship.Angličan rozhodol vyrovnaný boj so Schefflerom a Zalatorisom birdie na 15. jamke a parádny úder predviedol aj v samotnom závere. Na 18-ke trafil green zo 140 metrov z fairwayového bunkru a zahral par, čo mu pomohlo k zisku zlatej medaily Jacka Nicklausa. Zalatoris si mohol vynútiť play off, ale pat na birdie z piatich metrov nedokázal premeniť. Fitzpatrick sa stal po Nicklausovi iba druhým golfistom, ktorý vyhral amatérsky i profesionálny US Open na tom istom ihrisku.