FIVB oznámila systém kvalifikácie MS 2022, cesta vedie cez rebríček

Lausanne 3. decembra (TASR) - Medzinárodná volejbalová federácia (FIVB) predstavila nový systém kvalifikácie na majstrovstvá sveta 2022, ktoré sa uskutočnia v Holandsku a Poľsku (ženy) a Rusku (muži). V rámci jednotlivých kontinentov sa už nebude bojovať v kvalifikačných skupinách či kolách, cesta na MS vedie cez budúcoročné kontinentálne šampionáty a svetový rebríček FIVB.



Na MS sa tradične predstaví po 24 krajín. Účasť majú istú len hostitelia spoločne s obhajcami titulu z roku 2018 Srbkami a Poliakmi. Po dve miestenky - celkovo desať - rozdajú na kontinentálnych šampionátoch Európy, Ázie, Afriky, Južnej Ameriky a Severnej a Strednej Ameriky, z každého si vybojujú postup dvaja najlepší. Ak sa na prvých dvoch priečkach umiestnia hostitelia MS alebo obhajcovia titulu, miestenku získa ďalší v konečnom poradí kontinentálneho šampionátu.



Zostávajúce miestenky - jedenásť u žien a dvanásť u mužov - budú patriť najlepším zo svetového rebríčka po skončení reprezentačnej sezóny 2021, ktorí si nezabezpečili účasť cez kontinentálne šampionáty. Na postup z renkingu bude potrebné skončiť do 24. miesta, toto kritérium a pomyselnú "čiaru" ešte môže sprísniť a posunúť vyššie, ak niekto z dovtedy kvalifikovaných bude na konci sezóny v rebríčku figurovať nižšie než na 24. pozícii.



Pre slovenské reprezentácie by mala byť reálnou najmä možnosť kvalifikovať sa cez renking. Slovenky majú aktuálne na konte 123 bodov a v rebríčku im patrí 29. miesto, Slováci so 119 bodmi figurujú na 35. priečke. Pozícia číslo 24 patrí v oboch rebríčkoch Kamerunu; Slovenky naň majú 11-bodové manko, Slováci zaostávajú o 18 bodov. Volejbalové reprezentácie SR v ére samostatnosti dosiaľ na MS neštartovali.



FIVB začiatkom tohto roka predstavila nové svetové rebríčky založené na nových princípoch, ktoré výrazne viac reflektujú reálnu silu jednotlivých reprezentačných družstiev. Dovtedy patrili krajinám body len za výsledky z vybraných najvýznamnejších podujatí (OH, MS, Svetový pohár, Liga národov), po novom sa berú do úvahy všetky výsledky z oficiálnych súťažných zápasov (prípravné súboje nie).



Nový algoritmus pred každým zápasom na základe postavenia súperov v rebríčku určí pravdepodobnosť všetkých šiestich možných výsledkov (3:0 až 0:3). Víťaz si body pripíše - tým viac, o koľko v zápase "prekonal očakávania". Zdolanému rovnaký počet bodov ubudne. Informáciu priniesol web Slovenskej volejbalovej federácie.