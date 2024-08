VIDEO: Fízeľ bude spomínať na atmosféru v hale: Zážitok na celý život

Bratislava 11. augusta (TASR) - Slovensko malo na olympijských hrách v Paríži najmenšiu výpravu v histórii, miestenku si však vybojovali zástupcovia džuda i lukostreľby Marius Fízeľ a Denisa Baránková.







Fízeľ získal tento rok v Záhrebe bronz na majstrovstvách Európy a na olympiáde sa postaral o prvé víťazstvo slovenského džudistu od roku 2004. V kategórii nad 100 kg zdolal v prvom kole Gerarda Takayawu z Fidži, ale v druhom podľahol Uzbekovi Ališerovi Jusupovovi, ktorý napokon vybojoval bronz. "Predstavenie z mojej strany bolo vzhľadom na moje zranenie úspechom," povedal v nedeľu Fízeľ ako hosť Olympijského festivalu v Bratislave a prezradil aj to, ktorý moment z Paríža si zapamätá najdlhšie. "Keď som vstúpil prvýkrát na žinenku. Na pretekoch nemáme až také obrovské publikum, 15.000 fanúšikov v hale na Champ de Mars bol obrovský zážitok. Podpora od aj domácich fanúšikov bola neskutočná."



Fízeľ zatiaľ nenadviazal na Jozefa Krnáča, ktorý ako jediný v ére samostatnosti vybojoval pre Slovensko medailu v džude a to striebro v Aténach. Neuspeli však ani ďalší športovci, iba Matej Beňuš získal bronz vo vodnom slalome. "Jedna medaila je obrazom športu na Slovensku. Problém je aj v tom, že mimo olympiády sa nekladie až taký veľký dôraz na menšie športy. Nedostávame až taký mediálny priestor, aj keď dosahujeme pekné výsledky. Treba zapracovať na systéme a do budúcnosti to môže byť len lepšie," vyjadril nádej Fízeľ.



Baránková má za sebou druhú olympiádu a rovnako ako v Tokiu neprešla prvým kolom. Vyradila ju domáca Francúzka Amelie Cordeauová. "Mali sme trochu vyššie ciele, ale predviedla som oveľa lepší výkon ako v Tokiu. K postupu to však nestačilo a je to taký sladko-trpký pocit," pripustila slovenská reprezentantka pre TASR a naznačila recept, ktorý môže zaručiť, aby aj na nasledujúcej olympiáde v Los Angeles lukostrelci nechýbali vo výprave. "Treba možno zlepšiť tréningové podmienky na Slovensku, ale hlavne sa venovať mládeži. Tá je naša budúcnosť."