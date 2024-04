Fízeľ vybojoval v Záhrebe bronz v kategórii nad 100 kg

Záhreb 27. apríla (TASR) - Slovenský džudista Márius Fízeľ získal na majstrovstvách Európy v Záhrebe bronzovú medailu v kategórii nad 100 kg. V rozhodujúcom súboji repasáže zdolal Nemca Erika Abramova na ippon.



Fízeľ zaistil pre Slovensko siedmu medailu na podujatí v ére samostatnosti a prvú od roku 2017. Pred ním vybojoval Matej Poliak bronz v kategórii do 66 kg na šampionáte vo Varšave.



Dvadsaťpäťročný slovenský džudista potvrdil, že je silný ašpirant na zisk miestenky do Paríža. Už pred európskym šampionátom mu v olympijskom kvalifikačnom rebríčku patrilo 18. miesto, ktoré mu zaisťuje účasť pod piatimi kruhmi na meno. Džudistov čakajú tento rok ešte majstrovstvá sveta, ktoré budú 19.-24. mája v Abú Zabí. Uzávierka nominačných kritérií je 23. júna.



Fízeľa nasadili v Záhrebe priamo do osemfinále, v ktorom si poradil s Rumunom Vladutom Simionescuom na ippon. Vo štvrťfinále narazil na Holanďana Jelleho Snippeho a zápas bol reprízou súboja o bronz z predchádzajúceho európskeho šampionátu v Montpellieri. Slovenskému džudistovi odveta vyšla, keď zvíťazil na ippon, pričom v zápase mal na konte aj wazaari. V boji o postup do finále sa stretol s Inalom Tasojevom. Rus, ktorý na podujatí štartuje pod neutrálnou vlajkou, uspel na wazaari a Fízeľ putoval do repasáže. V nej bol jeho súperom Nemec, ktorého už zdolal v novembri minulého roka na turnaji v austrálskom Perthe a súboj mal rovnaký výsledok.



Peter Žilka si v kategórii do 90 kg pripísal jeden úspešný duel, keď v osemfinále zdolal Bulhara Ivajla Ivanova na ippon. Vo štvrťfinále následne podľahol Francúzovi Lorisovi Tassierovi na wazaari.