FORTUNA LIGA: FK Pohronie a MFK Zemplín Michalovce remizovali 1:1

FK Pohronie - MFK Zemplín Michalovce 1:1 (1:1)



Góly: 18. Da Silva - 45.+3 Bednár. Rozhodovali: Prešinský - Somoláni, Košecký, ŽK: Mazan, Wier - Magda



FK Pohronie: Hrdlička (46. Jenčo) – Štrba, Pavlík, Heurtaux, Župa – Mazan (85. Adamec), Bangala – Weir (71. Blahút), Da Silva, Fadera (87. Galuška) – Chvěja (71. Ladji)



MFK Zemplín Michalovce: Marković – Siopis, Soler, Vaško, Magda – Neofytidis – Oshima, Bednár (80. Adekuoroye), Ivanov (66. Sharani), Žofčák – Tandir

Futbalisti AS Trenčín remizovali s DAC Dunajská Streda 3:3

Na snímke zľava brankár Martin Jedlička (FK DAC 1904 Dunajská Streda), Lucas Demitra (AS Trenčín), Danylo Beskorovainyi (FK DAC 1904 Dunajská Streda) počas zápasu 19. kola Fortuna ligy AS Trenčín - FK DAC 1904 Dunajská Streda, 14. februára 2021 v Trenčíne. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

AS Trenčín - DAC Dunajská Streda 3:3 (2:0)



Góly: 26. Kadák, 29. Demitra, 71. Čatakovič – 56. Nicolaescu, 61. Kalmár (11 m), 90.+5 Ramirez (11 m). Rozhodovali: Kružliak – Hancko, Jekkel, ŽK: Kadák, Pirinen, El Mahdioui, Zubairu, Čatakovič, Križan - Balič, Davies, Kalmár, Beskorovajnyj, Müller, bez divákov



AS: Šemrinec – Slávik, Križan, Šulek, Pirinen – Kadák (46. Zubairu), El Mahdioui, Roguljič (61. Ikoba) – Demitra, Čatakovič, Corryn (36. Gaži)



DAC: Jedlička - Kružliak, Müller, Beskorovajnyj, Rodolfo – Christie-Davies, A. Balič (76. Taiwo), Andzouana (46. Divkovič) – Kalmár – Nicolaescu (76. Schäfer), Ramirez

Žilina 14. februára (TASR) - Futbalisti FK Pohronie remizovali v nedeľnom stretnutí 19. kola Fortuna ligy s Michalovcami 1:1. Zemplínčania neprehrali v piatom ligovom zápase v sérii, no v tabuľke figurujú až na predposlednom 11. mieste. Pohronie bodovalo po štvrtý raz za sebou a je ôsme.V úvode stretnutia si ani jeden tím neodkázal vypracovať vážnejšiu príležitosť, tú mali až v 18. minúte domáci a využili ju najlepšie ako mohli. Fadera prihral na stred Da Silvovi a ten z prvej vymietol šibenicu Markovičovej bránky. Michalovciam sa však ešte do prestávky podarilo vyrovnať. V nadstavenom čase prvého polčasu zahral Žofčák rohový kop na prednú tyč, Soler predĺžil loptu ďalej a Bednár z bezprostrednej blízkosti bez problémov skóroval.Po zmene strán mali Zemplínčania dobrú šancu, keď si Chvěja nabehol na Mazanovu prihrávku za obranu súpera, ale Markovič vyrazil jeho pokus na roh. Na opačnej strane Federa utiekol Magdovi, ale v poslednej chvíli predviedol dobrý zákrok Neofytidis. V závere mohol rozhodnúť o víťazstve hostí striedajúci Adekuoroye, ale hlavou tesne minul a oba tímy sa museli uspokojiť s bodom za remízu.Jan Kameník, tréner Pohronia: "Jozef Majoroš, tréner Michaloviec: "Futbalisti AS Trenčín remizovali pri súťažnom návrate na svoj zrekonštruovaný štadión v dueli 19. kola Fortuna ligy s DAC Dunajská Streda 3:3, keď o triumf prišli v nadstavenom čase. Dunajská Streda stráca z druhého miesta na lídra Slovan naďalej päť bodov.Trenčín viedol po prvom polčase už o dva góly, keď svoj premiérový zásah v najvyššej súťaži dosiahol pri debute 17-ročný Lucas Demitra, syn tragicky zosnulého slovenského hokejistu Pavla Demitru. Favorizovaní hostia po prestávke v priebehu štyroch minút vyrovnali a hoci v 70. minúte Hamza Čatakovič poslal AS opäť do nśkoku, aspoň bod pre DAC zachránil v piatej minúte nadstavenia Eric Ramirez z penalty.Futbalisti AS Trenčín sa na domácom ihrisku predstavili bez mála po 1000 dňoch. Zápas sa hral za mrazivého počasia a prvý vážnejší vzruch priniesol v 6. minúte prienik mladučkého Demitru, ktorý sa po pravom krídle prebojoval až do šestnástky. V neprehľadnej situácií sa lopta aj so šťastím odrazila mimo troch žrdí. Hostia z Dunajskej Stredy ukázali silu o štyri minúty neskôr. Kružliakova hlavička po rohovom kope letela iba tesne nad brvno Šemrincovej brány. Parádny úvod stretnutia podčiarklo prudké zakončenie Čatakoviča v 12. minúte, po ktorom zvonila konštrukcia za Jedličkom. Hra sa následne zo šestnástok presunula do stredu poľa. Náznaky šancí mala Dunajská Streda, no bez vážnejšej príležitosti. V 25. minúte sa skóre menilo. Po kombinačnej akcií na jeden dotyk zostal na hranici jedenástky voľný Kadák, ktorý umiestnil loptu k pravej žrdi – 1:0. O tri minúty bolo už 2:0. Corryn si dobre nabehol do voľného priestoru, prihral po celej šírke ihriska Demitrovi, ktorý po zemi podstarelil Jedličku a strelil svoj premiérový gól vo Fortuna lige. V 36. minúte musel ísť z ihriska pre svalové zranenie Corryn. Na plochu naskočil Gaži, ktorý si po pár sekundách pobytu na ihrisku zasekol protihráča. Z pár metrov však trafil iba bočnú sieť.V úvode druhého polčasu mali územnú prevahu hostia zo Žitného ostrova. V 55. minúte sa do šestnástky vrútil Ramírez. V súboji s obrancom neuspel. O minútu na to sa po centri z pravej strany hlavou presadil Nicolaescu a znížil na 2:1. Prakticky okamžite mohlo byť 3:1, ale Čatakovičova strela z vnútra pokutového územia v bráne neskončila. V 60. minúte Zubairu zbytočne fauloval Kalmára a kopal sa pokutový kop. Ten sám faulovaný s prehľadom premenil a vyrovnal na 2:2. O šesť minút zaskočených Trenčanov mohol vytrhnúť Čatakovič. Jeho technickú strelu z hranice šestnástky vyrazil Jedlička. Čo sa nepodarilo jemu, zrealizoval Čatakovič. V 70. minúte prijal vo veľkom vápne spätnú prihrávku Zubairua a nikým neatakovaný poslal svoj tím do vedenia – 3:2. Na ťahu bola opäť Dunajská Streda, no iba tesne vedľa vystrelil Divkovič. Defenitívu domácemu víťazstvu mohol dať po prihrávke Čatakoviča Demitra. Sám pred Jedličkom neuspel. V nadstavenom čase hlavný rozhodca odpískal pokutový kop pre hostí a ten premenil Ramirez.