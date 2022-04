Michalovce si po porážke Pohronia nesú domov tri body

FK Pohronie – MFK Zemplín Michalovce 1:2 (0:1)



Góly: 80. Šimčák – 27. Marcin, 78. Žofčák. Rozhodovali: Kráľovič – Jánošík, Roszbeck. ŽK: Bangala – Begala, 215 divákov.



Pohronie: Lé Giang – Šimčák (83. Fofana), Pajer, Klabník, Sanneh (62. Štrba) – Chrien (57. Bangala), Ožvolda (83. Šmatlák) – Mihalík, Steinhübel, Blahút – Prachar (46. Hašek)



Michalovce: Száraz – Mendez, Vaško, Ranko, Kotula – Oshima, Begala, Volanakis – Tosevski (65. Záhradník), Marcin (90+3 Šuľa), Pea (65. Žofčák)

Hlasy:

Peter Lérant, tréner FK Pohronie: „Prvých desať minút zápasu sme odohrali v dobrom tempe, mali sme prevahu. Potom súper trošku prevzal iniciatívu, robila nám problém jeho pohyblivosť v strede zálohy. Zlyhávalo nám preberanie hráčov. Hostia sa však k šanciam nedostávali, gól dali napokon po štandardke. V druhom polčase sme prestriedali, boli sme lepším mužstvom a mali sme tam viacero gólových príležitostí, bohužiaľ sme ich nevyužili a paradoxne sme opäť zo štandardky inkasovali. Hneď na to sme síce znížili a mali ešte dve príležitosti na vyrovnanie, no bohužiaľ chýbalo nám šťastie v zakončení. Remíza by bola spravodlivá. Teší ma druhý polčas, kde mužstvo ukázalo silu i trochu futbalovej kvality.“



Norbert Hrnčár, tréner Michaloviec: „Zmenili sme dnes rozostavenie a keď sme boli pokojní s loptou, prihrávali sme si a menili ťažisko, tak súper mal s tým obrovské problémy. Mali sme fázy, v ktorých sme nepožičali domácim loptu, tí hrozili iba zo štandardiek. V druhom polčase mi chýbal väčší pokoj na našich kopačkách, aby sme zápas dotiahli do bezproblémového konca. Mohli sme sa dostať do brejkov a zápas zavrieť už skôr. Tešíme sa z troch bodov a ideme do Michaloviec s tvrdou odbojovanou robotou. Zápas nás stál veľa síl, no mal trojbodový efekt.“

Žiar nad Hronom 30. apríla (TASR) - Futbalisti Michaloviec vyhrali v sobotnom 8. kole nadstavby Fortuna ligy v skupine o udržanie sa na ihrisku Pohronia 2:1.Do zápasu nastúpili aktívne domáci futbalisti. Brankár Száraz musel likvidovať viaceré centrované lopty, pomohli mu aj spoluhráči. Najväčšiu príležitosť mal Mihalík v štrnástej minúte po peknom driblingu, ale spoza šestnástky mieril vedľa žrde. Hostia postupne hru vyrovnali a začali mať i mierne navrch. Pretavili to do gólu v 27. minúte. Z rohového kopu prepadla centrovaná lopta od Kotulu na voľného Marcina, ten si ju mal čas spracovať a následne zblízka prestrelil Lé Gianga – 0:1. Následne bola hra rozháraná, medzi šestnástkami, no Pohronie mohlo vyrovnať tesne pred prestávkou. Steinhübelov prudký center nik netečoval a keďže lopta nebezpečne smerovala k ľavej žrdi, Száraz vytiahol kľúčový zákrok.Do druhého polčasu vystriedal domáci tím útočníka Prachara za Hašeka a mal aj hneď príležitosť. Steinhübel hlavou nedosiahol na zaujímavý center Sanneha. V 60. minúte spomínaný Hašek napriahol z voleja loptu, ktorá letela vysoko nad brvnom. Veľká príležitosť na vyrovnanie sa naskytla o šesť minút neskôr po chybe Vaška. Ten nedokázal odkopnúť jednoduchú prihrávku Klabníka, preto sa Steinhübel ocitol sám zoči - voči Szárazovi, ale nedokázal ho prekonať koncovkou na bližšiu žrď. Nepresadil sa potom v druhej príležitosti ani Hašek, ktorý dostal prihrávku do šestnástky presne do nohy od Blahúta, ale strela bola podobne ako v prvom prípade katastrofálna a nepresná. Michalovčania za to súpera vytrestali a z ojedinelej ich akcie tohto dejstva zvýšili na 0:2. Zbytočný faul tesne pred pokutovým územím vyrobil Bangala, z nariadeného priameho kopu ukázal 39-ročný Žofčák skvelú kopaciu techniku, keď nádherne mieril do pravej šibenice. Pohronie však na tento zásah do dvoch minút odpovedalo Šimčákom. Tento krajný obranca si spracoval prihrávku v šestnástke od Mihalíka a aj so šťastím prestrelil Száraza, ktorý si na loptu siahol, ale nevytesnil ju mimo bránku. V závere domáca snaha o vyrovnanie nepriniesla želaný efekt, Hašek sa ešte v šestnástke dostal k tretiemu zakončeniu pravačkou, no keďže bolo znovu nepresné, tri body putovali na Zemplín.