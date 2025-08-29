< sekcia Šport
FK Pohronie zvíťazili v zápase so Slávia TU Košice 4:1
Košičania naďalej čakajú na prvé víťazstvo v sezóne, na konte majú dva body za remízy.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 29. augusta (TASR) - Futbalisti FK Pohronie zvíťazili nad Sláviou TU Košice 4:1 v piatkovom zápase 6. kola MONACObet ligy. Bolo to pre nich tretie víťazstvo v sezóne, po ktorom majú na konte 11 bodov a pred zostávajúcimi zápasmi víkendového programu figurujú na 2. mieste.
MONACObet liga, 6. kolo:
FK Pohronie - Slávia TU Košice 4:1 (1:1)
Góly: 17. a 65. Diviš, 58. a 62. Špyrka - 43. Hiba
