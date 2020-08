Hráči FK Senica remizovali s FC Nitra v 5. kole Fortuna ligy

FK Senica - FC Nitra 0:0



Rozhodovali: Glova – Vitko, Straka, ŽK: Didiba, Addo - Kuník, Mustafič, 823 divákov.



Senica: Fryšták – Šimčák, Nemec, Didiba, Ólafsson – Addo - Moses (74. Marie), Duda (78. Totka), Piroska, Yenne (58. Košťál) - Malec



Nitra: Šípoš – Fabiš, Kuník, Podhorin, Kolčák, Záhumenský (63. Magda) – Adamec (55. Gatarič), Mustafič, Vrábel - Faško, Chobot (63. Šefčík, 90.+ Franko)

Senica 29. augusta (TASR) - Futbalisti Senice remizovali v sobotu v 5. kole Fortuna ligy 2020/2021 na domácom štadióne s Nitrou bez gólov.Pred televíznymi kamerami nastúpili domáci do zápasu s obrovskou chuťou, ofenzívne naladení a celý polčas boli aktívnejším celkom. Naopak hostia prišli s defenzívnou taktikou s piatimi obrancami a za celý prvý polčas priestor senickej brány netrafili. Hneď prvá akcia Senice v 13. minúte bola ukážková a mala sa skončiť gólom. Po krásnej kombinačnej akcii po osi Piroska - Malac a Dudovom krásnom centri opečiatkoval ľavú žrď Yenne. Ten istý hráč sa dostal do zakončenia aj v 18. minúte, jeho strelu po zemi spoza šestnástky brankár kryl. V 21. minúte nebezpečnú hlavičku Mosesa z 8 metrov Šípoš zneškodnil. Gól do siete Nitry mohol padnúť aj po rohovom kope v 31. minúte, keď Didiba z päťky len prestrelil. A keď gól nepadol ani v nadstavenom čase po zakončení Adda, diváci gól nevideli.Aj v druhom polčase pokračovala prevaha domácich. No v dnešnom stretnutí si nepotykali s koncovkou. V 59. minúte po dlhom aute predĺžil loptu Malec a pred Mosesom pri zadnej žrdi odkopol obranca. V 69. minúte sa dostal do prvého zakončenia po svojom príchode Košťál, brankár loptu kryl. O dve minúty po rohovom kope bol v zakončení Didiba, ale ani z tejto situácie gól nepadol. Domáci sa cez prehustenú obranu hostí presadzovali veľmi ťažko. Napriek tomu sa dostali do zakončenia v 90. minúte, keď Malecovu hlavičku z päťky výborne vyrazil brankár Šípoš, ktorý bol veľkou oporou nitrianskeho tímu počas celého zápasu.