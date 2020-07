FK Senica remizovala s FC ViOn

FK Senica - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 0:0



Rozhodovali: Ochotnický – Kováč, Vitko, ŽK: Grozdanovski (ViOn), 720 divákov



Senica: Vorel – Didiba, Mihál, Lukáčik – Yenne, Totka, Addo, Meliš (84. Černák), Moses – Duda, Akinyoola



FC ViOn: Chovan – Orávik, Tóth, Haspra, Duga – Sloboda – Švec, Grozdanovski (66. Richtárech), Ďubek (81. Mihálik), Kovaľ (76. Henrique) – Cmiljanič

Senica 4. júla (TASR) - V sobotňajšom zápase 4. kola skupiny o udržanie vo Fortuna lige sa futbalisti FK Senica a FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble rozišli po bezgólovej remíze. Senica si ziskom bodu definitívne zaistila účasť v novom ročníku najvyššej súťaže.Od začiatku bola na hre domácich vidieť nervozita, mladí hráči dosť kazili a v rozohrávke často chybovali aj hostia. Bol to ViOn, ktorý mal nebezpečné šance. V 8. minúte po centri Šveca hlavičkoval Duga, Vorel výborným zákrokom loptu vyrazil na roh. Na druhej strane sa viackrát dostal do zakončenia Akinyoola, no jeho pokusy skončili vedľa. Obrovskú možnosť mali hostia v 26. minúte, keď bol kapitán Ďubek v čistej šanci v strede pokutového územia, aj tentoraz výborným zákrokom podržal Záhorákov Vorel. Stretnutie sa hralo prevažne medzi 16-kami a zakončení nebolo veľa. Na domácej strane to skúšal dvakrát Moses, ale raz našiel pripraveného Chovana a druhýkrát mieril vedľa.Druhý polčas sa hral v réžii senického mužstva, ktoré si vypracovalo veľa gólových šancí, ale keďže nedokázalo premeniť ani jednu z nich, tŕplo až do konca zápasu. Druhý polčas sa začal obrovskou šancou Mosesa, po krásnej akcii sa výborným zákrokom prezentoval brankár Chovan. O šesť minút nebezpečne vypálil zvnútra 16-ky Akinyoola, ale mieril tesne nad. Seničania sa tlačili pred bránku Moraviec, v 60. minúte sa prvýkrát triasla žrď Chovanovej brány po gólovke Akinyoolu. O štyri minúty bol v ďalšej vyloženej šanci Yenne, jeho technické zakončenie brankár vyrazil. Druhýkrát sa triasla tá istá žrď za brankárom Chovanom v 69. minúte, keď hrubú chybu vyrobila obrana hostí, no Yenne ju nedokázal využiť a nastrelil ľavú žrď. Hostia sa pred senickú bránku dostali len sporadicky. V 77. minúte zakončoval striedajúci Richtárech vedľa a na Záhorí tak diváci gól nevideli.