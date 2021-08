Futbalový klub Senica zdolal Spartak Trnavu 2:1

FK Senica - FC Spartak Trnava 2:1 (0:0)



Góly:

88. Sukisa (z 11 m), 90. Šumbera - 83. Ristovski. ŽK: Šimčák, Ravas - Trajkovski.

Rozhodovali: Glova – Weiss, Kmec, 923 divákov.



Zostavy:



Senica: Svoboda, Pavlík, Gáč, Šimčák – Goslin (86. J. Buchel), Egert (81. Mašulovič) – Duda (55. Halabrín), Twardek (46. Hezoučký, 86. Niarchos), Šumbera – Sukisa



Spartak: Takáč – Čurma (46. Saymon), Kóša, Twardzik, Trajkovski – Iván (69. Savvidis), Procházka – Grič (46. Bukata), Vlasko, Yao (46. Bamidele Isa) – Boateng (46. Ristovski)

Senica 1. augusta (TASR) - Futbalisti FK Senica zdolali v nedeľnom domácom stretnutí 2. kola Fortuna ligy FC Spartak Trnava 2:1.V úvode zápasu mali loptu viac v moci Trnavčania, domáci sa sústredili na brejkové situácie. Hra však nemala vysoké tempo a pred bránkami bolo málo vzruchu. Prvú strelu do priestoru bránky vyslal domáci útočník Sukisa vo 4. minúte, ale s jeho pokusom si Takáč poradil. Najvážnejšiu šancu mal Sukisa v 16. minúte, keď po chybe v rozohrávke Trnavy potiahol loptu a dostal sa až pred 16-ku, no loptu po jeho prízemnej strele vyrazil nohami brankár Takáč. Trnavčania mali prvé zakončenie v 18. minúte, lopta po Vlaskovej strele išla vedľa. Hra sa postupne vyrovnala. Tesne pred odchodom do kabín sa dostal k strele Goslin, ale lopta letela tesne vedľa a tak sa polčas skončil bez gólov.Trnavčania na začiatku druhého polčasu prestriedali až štyroch hráčov, domáci urobili jednu zmenu. Tieto zmeny hosťom prospeli, neustále sa hralo na strane Senice. V 51. minúte Riskovski hlavou po centri Vlaska namieril nad. O minútu zakončil Prochádza tesne vedľa. V 55. minúte sa opäť dostal do šance Ristovski, tentoraz po centri Procházku nastrelil hlavou brvno. V 62. minúte závar pre bránkou domácich našťastie vyriešil brankár Ravas. O minútu vystrelil nepríjemne z diaľky Bukata, lopta letela tesne vedľa. Záverečná desaťminútovka priniesla drámu. Najprv sa dostali do vedenia hostia. V 83. minúte po priamom kope sa dostal k odrazenej lopte Ristovski poslal ju do siete. V 87. minúte po faule v pokutovom území Twardzika na Šumberu z nariadenej penalty vyrovnal Sukisa. Seničanom narástli krídla, v 90. minúte brankár Ravas rýchlo rozohral akciu na Niarchosa, ktorý výborne zakryl loptu, poslal ju do 16-ky nabiehajúcemu Šumberovi a ten prestrelil všetko, čo mu stálo v ceste.