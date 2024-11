Zápas medzi Podbrezovou a Dunajskou Stredou: Bez gólov a bez emócií

FK Železiarne Podbrezová - DAC 1904 Dunajská Streda 0:0 (0:0)



Rozhodovali: Kružliak – Hancko, Pozor, ŽK: Galčík, Š. Faško, Mielke – Trusa, Popović, Herc, Ramadan.



Podbrezová: A. Danko – Mielke, Koštrna, Markovic – Štefánik (68. A. Slávik), Chyla, Š. Faško (84. Deml), Sanusi – Galčík (68. Ďatko), Smékal, Yirajang (84. Juritka)



DAC: Popovič – Gruszkowski, Csinger, Oritz, Brunetti – Bajo, Herc – Ramadan – Trusa (71. Vitális), Almási (61. Bassey), Mendez



hlasy po zápase:



Štefan Markulík, tréner Podbrezovej: "Bol to náročný zápas. V prvom polčase bolo viac šanci než v druhom, hostia dvakrát nastrelili konštrukciu bránky. My sme mali tri zaujímavé situácie po štandardkách, no v pokutovom území musíme byť aktívnejší. Po zmene strán sme upravili organizáciu hry a bolo to už z našej strany lepšie. Hostia neboli už takí dominantní na lopte. Z pohľadu toho, že sa hralo na veľmi ťažkom teréne v mrazivom počasí, tak je i vzhľadom na výkon z oboch strán remíza spravodlivá."

Branislav Fodrek, tréner Dunajskej Stredy: "Bol to dobrý ligový zápas. Bolo to o prvom góle, ktorý by to možno otvoril. Prvú šancu sme mali my, v prvom polčase sme dvakrát mierili do brvna, ale aj súper tam mal niektoré zaujímavé situácie. V druhom polčase už nebolo toľko šancí. Obe mužstvá chceli vyhrať, ale napokon je to vzhľadom na priebeh asi spravodlivá remíza. Moji hráči vydali zo seba maximum, hrali sebavedomo, snažili sa hrať futbal, len škoda, že nestrelili gól. Bez neho sa vyhrať zápas nedá. Mrzia ma zranenia Trusu a Csingera."





Štefan Markulík, tréner Podbrezovej: "Bol to náročný zápas. V prvom polčase bolo viac šanci než v druhom, hostia dvakrát nastrelili konštrukciu bránky. My sme mali tri zaujímavé situácie po štandardkách, no v pokutovom území musíme byť aktívnejší. Po zmene strán sme upravili organizáciu hry a bolo to už z našej strany lepšie. Hostia neboli už takí dominantní na lopte. Z pohľadu toho, že sa hralo na veľmi ťažkom teréne v mrazivom počasí, tak je i vzhľadom na výkon z oboch strán remíza spravodlivá."



Branislav Fodrek, tréner Dunajskej Stredy: "Bol to dobrý ligový zápas. Bolo to o prvom góle, ktorý by to možno otvoril. Prvú šancu sme mali my, v prvom polčase sme dvakrát mierili do brvna, ale aj súper tam mal niektoré zaujímavé situácie. V druhom polčase už nebolo toľko šancí. Obe mužstvá chceli vyhrať, ale napokon je to vzhľadom na priebeh asi spravodlivá remíza. Moji hráči vydali zo seba maximum, hrali sebavedomo, snažili sa hrať futbal, len škoda, že nestrelili gól. Bez neho sa vyhrať zápas nedá. Mrzia ma zranenia Trusu a Csingera."

Podbrezová 30. novembra (TASR) - V 16. kole futbalovej Niké ligy remizovala Podbrezová na svojom ihrisku s Dunajskou Stredou 0:0 a bodovala v treťom zápase v sérii. Tím zo Žitného ostrova prvýkrát pod vedením dočasného trénera Branislava Fodreka nedokázal bodovať naplno, avšak neinkasoval gól a brankár Popovič si pripísal ôsme čisté konto v sezóne.V prvom polčase oba tímy nepremieňali šance, viac ich mali hostia, najväčšiu Brunetti, ktorý zo šestnástkového oblúka opečiatkoval brvno. Po prestávke pribudlo nepresností, najbližšie ku gólu bol Chyla, keď z hranice šestnástky dobre mieril, ale brankára DAC-u zastúpil Csinger. Napokon sa oba tímy rozišli zmierlivo po bezgólovej remíze.