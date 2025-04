FK Železiarne Podbrezová remizovali s MŠK Žilina 1:1

FK Železiarne Podbrezová – MŠK Žilina 1:1 (1:1)



Góly: 40. Kováčik (z 11m) – 17. Ďuriš. Rozhodovali: Benedik – Jekkel, Čajka, ŽK: Faško, Kováčik – Káčer, Hubočan. ČK: 88. Kováčik po 2 ŽK. Diváci: 805.



Podbrezová: Danko – Paraj, Koštrna, Mielke – Kováčik, Faško (81. Smékal), Chyla (81. Gavrylenko), Štefánik – Galčík (71. Šubert), Abate (56. Palumets), Yirajang (56. Deml)



Žilina: Belko – Kopásek, Hubočan, Drame – Ďatko, Káčer, Sauer, Bari (63. Sanusi) – Iľko (77. Prokop), Adang (63. Jambor), Ďuriš



Podbrezová 19. apríla (TASR) - V 6. kole nadstavbovej časti futbalovej Niké ligy v skupine o titul remizovala Podbrezová so Žilinou 1:1 a nevyhrala tak ôsmy duel v rade. Zostala na šiestej pozícii v tabuľke. Tím spod Dubňa je na druhej priečke o bod pred treťou Trnavou a s desaťbodovou stratou na vedúci Slovan. Tieto tímy však majú k dobru večerný vzájomný zápas.Skóre otvorili aktívnejší hostia po štvrťhodine hry, keď Iľko našiel peknou prihrávkou do šestnástky Ďuriša a ten ľavačkou namieril presne k žrdi. Domáci potom ožili a po ruke Kopáska kopali penaltu. Premenil ju v 40. minúte Kováčik strelou do stredu bránky. Po zmene strán neprivodil obrat nepresnou hlavičkou voľný Abate, na opačnej strane opečiatkoval brvno strelou spoza šestnástky Ďatko. V závere priamy kop Palumetsa z 18 m zneškodnil bravúrne žilinský gólman Belko, takže body sa aj po štvrtýkrát v sezóne medzi týmito mužstvami delili.hlasy po zápase:Štefan Markulík, tréner Podbrezovej:Michal Ščasný, tréner Žiliny: