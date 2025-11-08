< sekcia Šport
FK Železiarne Podbrezová zdolali MFK Skalica 2:0 v 14. kole Niké ligy
Hostia nevyhrali šiesty ligový duel v sérii a sú na predposlednej priečke tabuľky.
Autor TASR
Podbrezová 8. novembra (TASR) - Futbalisti Podbrezovej v 14. kole futbalovej Niké ligy zdolali na svojom ihrisku Skalicu 2:0 a potvrdili úlohu mierneho favorita. Hostia nevyhrali šiesty ligový duel v sérii a sú na predposlednej priečke tabuľky.
V prvom polčase mali domáci prevahu, v úvode nevyužil šancu Galčík a chybu brankára Junasa nepotrestal neskôr ani Šiler. Po zmene strán sa obraz hry nezmenil, domáci využili prevahu po centri Mielkeho a hlavičke Markoviča, ktorý zaknihoval prvý ligový gól. Druhý presný zásah zabezpečil po strele Silera z dorážky Kováčik. Skaličania sa na odpoveď už v závere nezmohli, duel dohrali bez vylúčeného Gažiho.
14. kolo Niké ligy:
FK Železiarne Podbrezová - MFK Skalica 2:0 (0:0)
Góly: 65. Markovič, 79. Kováčik. Rozhodovali: Malárik – Bednár, Halíček. ŽK: Mielke, Luka – Podhorin, Junas. ČK: 87. Gaži (Skalica) za hrubý faul, 502 divákov.
Podbrezová: Jurička – Mielke, Luka, Markovič – Kováčik, Chyla (69. Deml), Štefánik (81. Paraj), Sanusi – Galčík (85. Hakobyan), Šiler (81. Havrylenko), Marcin (69. Palumets)
Skalica: Junas – L. Šimko (72. Smejkal), Šuver (82. Suľa), Podhorin, Gaži – Mášik, Bariš – Daniel, Ravas (46. Černek), Morong (58. Seitz) – Švec (58. Fábry)
