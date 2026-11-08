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FK Železiarne Podbrezová zdolali Ružomberok v 14. kole
V prvom polčase dominovali domáci, ktorí z množstva šancí využili tri.
Autor TASR
Podbrezová 8. novembra (TASR) - V 14. kole futbalovej Niké ligy Podbrezová zdolala Ružomberok 4:1 a posunula sa na piate miesto v tabuľke. Liptáci nenadviazali na predchádzajúcu výhru so Skalicou, trápili sa s koncovkou a od poslednej priečky ich tak delia iba dva body.
V prvom polčase dominovali domáci, ktorí z množstva šancí využili tri. V 12. minúte po centri Štefánika z priameho kopu hlavičkoval Chrien k vzdialenejšej žrdi a tento hráč sa presadil hlavou aj pred polhodinou hry, keď mu loptu naservíroval z ľavej strany Deml. Minútu pred prestávkou zvýšil na 3:0 spomínaný Deml utešenou strelou spoza šestnástky. Po zmene strán sa presadila Podbrezová po rohovom kope, keď strelu Mrvaljeviča tečoval v päťke jemne Chyla. Hostia potom znížili po chybe Tijaniho, keď Domaniský sa snažil hrúbku spoluhráča napraviť, ale Lavrinčík ho predsa len pokoril. Záver si ´železiari´ postrážili, no prišli o zraneného Paraja. Duel nedokoučoval pre červenú kartu tréner Ružomberka Jaroslav Köstl.
V prvom polčase dominovali domáci, ktorí z množstva šancí využili tri. V 12. minúte po centri Štefánika z priameho kopu hlavičkoval Chrien k vzdialenejšej žrdi a tento hráč sa presadil hlavou aj pred polhodinou hry, keď mu loptu naservíroval z ľavej strany Deml. Minútu pred prestávkou zvýšil na 3:0 spomínaný Deml utešenou strelou spoza šestnástky. Po zmene strán sa presadila Podbrezová po rohovom kope, keď strelu Mrvaljeviča tečoval v päťke jemne Chyla. Hostia potom znížili po chybe Tijaniho, keď Domaniský sa snažil hrúbku spoluhráča napraviť, ale Lavrinčík ho predsa len pokoril. Záver si ´železiari´ postrážili, no prišli o zraneného Paraja. Duel nedokoučoval pre červenú kartu tréner Ružomberka Jaroslav Köstl.
Niké liga - 14. kolo:
FK Železiarne Podbrezová – MFK Ružomberok 4:1 (3:0)
Góly: 12. a 29. Chrien, 44. Deml, 54. Chyla – 67. Lavrinčík. Rozhodovali: Vaňo – Štofik, Straka. ŽK: Chyla, Š. Faško – Selecký, 619 divákov.
Podbrezová: Domaniský – Paraj (76. Luka), Lampreht, Kejval – Kováčik (62. Khiminets), Štefánik (76. Š. Faško), Tijani, Chyla, Deml – Chrien (62. Jánoš), Mrvaljevič (82. Momoh)
Ružomberok: Húska – Köstl, Marušin, Mojžiš – Kostka, Lavrinčík, Souček (79. Tučný), Selecký – Grgić (55. Koubek), Hranoš, Bačík
FK Železiarne Podbrezová – MFK Ružomberok 4:1 (3:0)
Góly: 12. a 29. Chrien, 44. Deml, 54. Chyla – 67. Lavrinčík. Rozhodovali: Vaňo – Štofik, Straka. ŽK: Chyla, Š. Faško – Selecký, 619 divákov.
Podbrezová: Domaniský – Paraj (76. Luka), Lampreht, Kejval – Kováčik (62. Khiminets), Štefánik (76. Š. Faško), Tijani, Chyla, Deml – Chrien (62. Jánoš), Mrvaljevič (82. Momoh)
Ružomberok: Húska – Köstl, Marušin, Mojžiš – Kostka, Lavrinčík, Souček (79. Tučný), Selecký – Grgić (55. Koubek), Hranoš, Bačík