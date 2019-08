FL: Adenkule a Kvocera skončili v AS Trenčín, Machara na hosťovanie

Dvadsaťjedenročný Nigérijčan Adekunle odohral v trenčianskom drese šesť ligových zápasov v ročníku 2016/2017. Bilancia rovnako starého Kvoceru je 35 ligových stretnutí.

Trenčín 16. augusta (TASR) - Slovenský futbalový fortunaligista AS Trenčín rozviazal po vzájomnej dohode zmluvy s dvojicou Issa Adekunle a Milan Kvocera. Obaja sa tak stali voľnými hráčmi. Tretím odchádzajúcim je talentovaný reprezentačný stredopoliar Dávid Machara. Odchovanec trenčianskeho futbalu však naďalej zostáva hráčom AS, počas nasledujúceho pol roka však bude hosťovať v druholigovom Púchove.



"Adekunle a Kvocera dostali šancu bojovať o miesto v našom mužstve. Dlhodobo si však nedokázali vybojovať väčší priestor. Viackrát sme hľadali alternatívu na ich hosťovanie. Napokon sme sa dohodli, že pre oboch bude lepšia nová motivácia. Ďakujeme im za všetko, čo odovzdali pre tento klub. V prípade Macharu sme radi, že bude môcť vo svojom raste pokračovať v druhej lige. Pri aktuálnej konkurencii na pozícii defenzívneho záložníka sa nedá čakať jeho prípade veľké zápasové zaťaženie v drese AS. Vo svojom veku potrebuje najmä hrať ťažké zápasy. Pri našom rozhodnutí hrala veľkú úlohu aj osoba púchovského trénera, ktorým je Vladimír Cifranič," uviedol v stanovisku AS Trenčín.



Dvadsaťjedenročný Nigérijčan Adekunle odohral v trenčianskom drese šesť ligových zápasov v ročníku 2016/2017. Následne pôsobil na hosťovaní v Prešove a Interi Bratislava. Bilancia rovnako starého Kvoceru je 35 ligových stretnutí, štyri zápasy v národnom pohári a tri štarty v pohárovej Európe. V lige dokázal streliť dva góly.