FL: AS Trenčín rozviazal zmluvu s Ubbinkom

Trenčín 30. júla (TASR) - Holandský futbalista Desley Ubbink nebude ďalej pokračovať vo svojej kariére v drese AS Trenčín. Vedenie fortunaligového klubu sa s 26-šesťročným stredopoliarom dohodlo na rozviazaní platného kontraktu. Ubbink sa tak stal voľným hráčom, informovala oficiálna webstránka AS.



"Desley sa po svojom príchode do Trenčína stal dôležitou súčasťou nášho mužstva. Najmä v ročníku 2017/2018 odviedol skvelé služby a patril medzi najlepších hráčov súťaže. Strieľal góly a organizoval hru mužstva. Po zmenách v našom kádri a doplnení mužstva v strede poľa sa situácia vyvinula tak, že nebude dostávať dostatok priestoru. Preto obe strany dospeli k dohode o predčasnom skončení kontraktu. Ďakujeme mu za všetko, čo odviedol pre AS Trenčín," uvádza sa v stanovisku trenčianskeho klubu.



Ubbink prišiel pod Čákov hrad pred štartom jarnej časti sezóny v ročníku 2016/2017. Počas nekompletných troch sezón odohral 63 ligových stretnutí a strelil 11 gólov. K tejto bilancii pridal deväť štartov v Európskej lige. Pred príchodom do Trenčína hral za RKC Waalwijk a kazašské Taraz a Šachter Karagandy.