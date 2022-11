FL: Banská Bystrica padla v derby s Podbrezovou 0:2 v 17. kole

17. kolo FL:



MFK Dukla Banská Bystrica – FK Železiarne Podbrezová 0:2 (0:1)



Góly: 42. Godál (z 11m), 69. Cobnan. Rozhodovali: Očenáš – Hancko, Ferenc. ŽK: Richtárech, Willwéber, Faškom Slávik, B. Ľupták – Godál, Cobnan, Grešák. ČK: 48. Godál po 2 ŽK



Banská Bystrica: Hruška – Migaľa (83. Hanes), Uhrinčať, Willwéber – Slávik (75. Depetris), Richtárech (55. Franko), B. Ľupták (83. Gašparovič), Záhumenský – Rymarenko, Faško, Polievka



Podbrezová: Ludha – M. Bartoš, Godál, Grešák – Bakaľa – Kováčik (61. Kuzma), Paraj, M. Oravec, Ďatko (78. Kukoľ) – Cobnan (78. Grendel), Pavúk (90. Šikula)

Banská Bystrica 4. júla (TASR) - Futbalisti MFK Dukla Banská Bystrica prehrali v 17. kole Fortuna ligy v regionálnom derby s FK Železiarne Podbrezová 0:2. Pod Urpínom sa hralo za vytrvalého dažďa na dobre pripravenom ihrisku.V prvom polčase sa striedali šance na oboch stranách, ale do vedenia napokon išli hostia v 42. minúte po premenenej penalte Godálom, ktorý mieril do stredu bránky. Predchádzal tomu faul Willwébera na Cobnana. Po zmene strán sa po druhej žltej karte porúčal z ihriska Godál a Dukla hrala v početnej výhode. Tu pretavila do gólu Faškom, avšak VAR ho neuznal pre tesný ofsajd Rymarenka.Podbrezová potom hrala umne a počkala si na svoju príležitosť. Po spätnej prihrávke Pavúk sa z vnútra šestnástky Kuzma síce nepresadil, ale vyrazenú loptu upratal v päťke Cobnan do siete a zariadil tak konečný rezultát 0:2.