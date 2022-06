FL: Brankár Chropovský posilnil Zlaté Moravce

Zlaté Moravce 9. júna (TASR) - Brankár Matúš Chropovský zamieril zo Senice do futbalového klubu FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble. S účastníkom Fortuna ligy podpísal kontrakt na dva roky s opciou na predĺženie o ďalšiu sezónu.



Dvadsaťročný Chropovský vytvorí brankársku dvojicu s Patrikom Lukáčom. "Bol som príjemne prekvapený, keď ma oslovili Zlaté Moravce. O to viac, že ide o tradičný klub najvyššej súťaže. Chvíľu som si to všetko nechal prejsť hlavou. Ale neváhal som. Verím, že som v mojej kariére urobil správny krok. Všetko bolo rýchlo dohodnuté a prestup bol spečatený. Som rád, že budem pôsobiť v takom klube, ako sú Zlaté Moravce. Hlavne si želám, aby som bol zdravý. Potom budem môcť na sebe ešte lepšie makať a napredovať. Samozrejme, musím mať aj osobný cieľ. Rád by som sa prepracoval na pozíciu jednotky. Ale prvoradý je tím. Verím, že budeme v lige konkurencieschopní každému," uviedol Chropovský v tlačovej správe.